İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle saat  14.00'te başlayan operasyona, 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde İlçe  Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici  Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı,  İstanbul Atatürk Havalimanı, Foto  Film ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı şube müdürlüklerinin personeli  katılıyor.

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube  Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon  kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, caddeler ve meydanlardaki  yayalar, taşıt sürücüleri, deniz yoluyla ulaşım sağlayan ve uçak ulaşımıyla kente  giriş ve çıkış yapılan birçok noktada uygulama gerçekleştiriliyor.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT)  sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama  yapılıyor.