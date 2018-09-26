İDO’nun 26.09.2018 tarihinde yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal olan seferler şöyle;
- 26.09.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 - 10.55 seferi,
- 26.09.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 08.45 seferi,
- 26.09.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.45 seferi.
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
26.09.2018 - 01:53 | Son Güncelleme: 26.09.2018 - 01:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO(İstanbul Deniz Otobüsleri)’nun bazı seferleri iptal edildi.
İDO’nun 26.09.2018 tarihinde yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Etiketler : ido,ido sefer,
581921 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/581921.aspx
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