Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İDO’nun 26.09.2018 tarihinde yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal olan seferler şöyle;

- 26.09.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 - 10.55 seferi,

- 26.09.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 08.45 seferi,

- 26.09.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.45 seferi.