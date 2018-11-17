Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor. Asayiş Büro ekipleri dün akşam saatlerinde Orhangazi Camikebir Mahallesi’nde 2 otomobilde arama yaptı. Araçta ve toplam 10 kişinin üzerinde yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi. Şahıslarla birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca ve mermiye de el koyan emniyet ekipleri, iki araçtaki A.G. (27), S.Ş. (37), Y.G.(31), O.K.(40), E.D.(25), O.A.(20), S.A.(32), F.G.(35), A.Y.(37) ve S.Ç'yi (28) gözaltına aldı. O.A, S.Ç ve S.A.’yı serbest bırakan emniyet ekipleri, gözaltındaki diğer 7 kişiyi adliyeye sevk etti.