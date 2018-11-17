Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor. Asayiş Büro ekipleri dün akşam saatlerinde Orhangazi Camikebir Mahallesi’nde 2 otomobilde arama yaptı. Araçta ve toplam 10 kişinin üzerinde yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi. Şahıslarla birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca ve mermiye de el koyan emniyet ekipleri, iki araçtaki A.G. (27), S.Ş. (37), Y.G.(31), O.K.(40), E.D.(25), O.A.(20), S.A.(32), F.G.(35), A.Y.(37) ve S.Ç'yi (28) gözaltına aldı. O.A, S.Ç ve S.A.’yı serbest bırakan emniyet ekipleri, gözaltındaki diğer 7 kişiyi adliyeye sevk etti.
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
17.11.2018 - 12:19 | Son Güncelleme: 17.11.2018 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri iki araçta uyuşturucu ele geçirirken, 7 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler : bursa,uyuşturucu,haberler,
589133 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/589133.aspx
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