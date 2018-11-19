Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kırkgeçit Mahallesi-Gürpınar kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı. Narkotik köpekleri "Devran" ile "Cesur"un da kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasına yüklenen odunların altına gizlenmiş 23 pakette 24 kilo 100 gram esrar bulundu. Olayla ilgili kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çelebibağı Mahallesi Madımak mevkisinde şüphe üzerine durdurulan araçta 12 bin 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.