Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gönyeli'de Moda Sokak'taki bir apartmanda oturan Hasan Yılmaz Karasalih, eşi Sevinç Karasalih ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Hasan Yılmaz Karasalih, eşi Sevinç Karasalih'i yatakta kablo ile boğdu.

KIZ KARDEŞİNE HABER VERDİ

Cinayetin ardından iddiaya göre, bir ucu açık kablonun fişini prize sokan Hasan Yılmaz Karasalih, kabloyu kendisine dolayıp vücuduna akım vererek intihar etti. Karasalih'in eşini öldürmeden önce kız kardeşini arayarak, "Hem Sevinç'i hem de kendimi öldüreceğim" dediği öne sürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis, çiftin evinin çevresine güvenlik kordonu çekti.