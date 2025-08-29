Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Feci kazada yeni görüntüler ortaya çıktı! Şoförün çağrısına yetişmeye çalıştılar, kazadan kurtulamadılar

Pazartesi günü Samsun'un Terme ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına dair yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otobüsün yeni güvenlik kamerasında şoförün rahatsızlık geçirdiği anlar görüntülere yansıdı.

Samsun'un Terme ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, şoförün rahatsızlandığı ve muavinden ikinci kaptanı çağırmasını istediği ancak kaptan yetişemeden kazanın meydana geldiği görülüyor.

NELER OLMUŞTU?

25 Ağustos Pazartesi günü Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresinde meydana gelen kazada, Çanakkale'den Rize'ye giden 53 RT 111 plakalı Sahil Seyahat'e ait yolcu otobüsü, güvenlik şeridinde kamyonete branda çeken Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız'a (71) çarparak ölümlerine yol açmıştı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansımıştı.

ŞOFÖR RAHATSIZLANDI, DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLDU

Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise otobüs şoförü Mustafa Hakan O., yanındaki muavinden ikinci kaptan Hayrettin Kazancı'yı çağırmasını istiyor. Muavin kaptanı getirmek için hareket ediyor, bu sırada şoförde rahatsızlık belirtileri görülüyor.

Şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle, otobüs emniyet şeridine giriyor. Kaza anı, yolcuların panik anları, şoförün durumunu ifade etmeye çalıştığı ve yerinden kalkamadığı anlar da kameraya yansıyor. Bir yolcunun şoförün yüzünü suyla yıkadığı görülüyor. Görüntüler, şoförün sağlık durumundaki ani kötüleşmenin kazaya yol açtığı ihtimalini güçlendiriyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili konuşan ikinci kaptan Hayrettin Kazancı, şoförün yediği yemekten dolayı rahatsızlandığını, yanındaki muavini kaldırarak ikinci şoförü yani kendisini çağırmasını istediğini, otobüsü yolun sağına çekmek isterken kazanın yaşandığını savundu.

Kazada hayatını kaybeden iki kişinin ardından otobüs şoförü tutuklanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

