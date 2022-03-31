Türkiye Gazetesi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa’da, Nevruz Bayramı kutlamaları ile başlayan etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliklerin resmi açılışı için Bursa’ya gelen Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Nurkissa Dauyeshov, Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov, Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Murodjon Madjıdov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRK-PA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ve Macaristan’ın İstanbul Başkonsolosu László Kelle ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti. Yöresel kıyafetler giyen çocuklar, konuk heyeti Valilik girişinde ellerinde çiçeklerle karşıladı. Valilik binasında günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından protokol üyeleri, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri önünde Alplerin nöbet değişimi törenini izledi.

“SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ”

Mehter takımının marşları eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, yoğun katılımla gerçekleşti. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve konuk bakanların da katıldığı korteje; atlı birlikler, okçular, kılıç kalkan ekibi ve konuk ülkelerden gelen halk dansları ekipleri ayrı bir renk kattı. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği yürüyüş, Ertuğrulbey Meydanı’nda tamamlandı. Meydanda düzenlenen etkinliklerde mehter marşları ve kılıç kalkan gösterisi ilgiyle izlendi. Buradaki törende kısa bir konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa, bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı şehir. Bir dünya devletinin doğup, üç kıtaya yayıldığı şehir. Asya’dan Avrupa’nın derinliklerine kadar uzanan muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü şehir. Farklı medeniyetlere beşiklik eden şehir. Bursa, bir UNESCO şehri. Her şeyden öte bir Türk şehri. Dolayısıyla, Bursa’mızın Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşadığımız heyecanın yanı sıra üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun da farkındayız” dedi.

Başkan Aktaş, konuşmasının ardından yaklaşık 50 yıldır Ticaret Borsası binası olarak kullanılan yeri Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi olarak tahsis eden Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı’ya teşekkür plaketi verdi.

Protokol üyelerine semeni takdimiyle devam eden programda, demir dövme ve ateş üzerinden atlama geleneği de protokol üyelerince yaşatıldı.

Daha sonra kurdele kesilerek, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı.

Başkan Aktaş, daha sonra yabancı konuklarını tarihi belediye binasında ağırladı.