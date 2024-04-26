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Gaddar dizisinin Kurt karakteri Uğur Yıldıran hakkında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gaddar dizisinin Kurt karakteri Uğur Yıldıran hakkında

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Uğur Yıldıran oyunculuk yeteneği ve Gaddar dizisindeki başarılı performansı izleyicilerin gözünde öne çıkan bir isim haline geldi. Özellikle de karakterin gizemli yapısı Uğur Yıldıran'ın hayatı ve kariyeri hakkında daha fazla merak uyandırdı. Uğur Yıldıran'ın kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler şöyle...

Gaddar dizisinin izleyicileri tarafından merakla takip edilen karakterlerinden biri olan Kurt'u başarılı oyuncu Uğur Yıldıran canlandırıyor. Ancak dizideki sessiz ve sakin karakteriyle pek fazla bilgi vermediği için izleyicileri merak içinde bırakıyor. Başarılı oyuncu Uğur Yıldıran hakkında merak edilenler...

Gaddar dizisinin Kurt karakteri Uğur Yıldıran hakkında - 1. Resim

UĞUR YILDIRAN KİMDİR?

Uğur Yıldıran, 26 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü'nde devam etti ve mezun oldu. Ayrıca dansla da ilgilenen Yıldıran, 2009 yılında ünlü şarkıcı Hadise'nin Eurovision Şarkı Yarışması'nda seslendirdiği "Düm Tek Tek" adlı şarkıda sahne alarak Hadise'ye dansçı olarak eşlik etti.

Gaddar dizisinin Kurt karakteri Uğur Yıldıran hakkında - 2. Resim

UĞUR YILDIRAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine ise Garbis karakteriyle 2014-2016 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Filinta dizisiyle adım attı. Ardından 2016 yılında İçerde dizisinde Selim karakterini canlandırdı. 2017 yılında ise Çukur dizisinde Kemal karakteriyle izleyici karşısına çıktı ve bu rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ancak, 2019 yılında Çukur dizisinden ayrıldı.

Uğur Yıldıran'ın oyunculuk performansı ve karakterlere kattığı derinlik, izleyiciler tarafından takdirle karşılanmıştır. Gaddar dizisindeki sessiz ve gizemli karakteriyle de dikkat çeken Yıldıran, izleyicilere unutulmaz bir performans sunmaya devam ediyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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