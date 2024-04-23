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Yabani, Gaddar, Şahane Hayatım ve Kirli Sepeti final yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yabani, Gaddar, Şahane Hayatım ve Kirli Sepeti final yapacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hangi diziler bitiyor 2024, sorusu gündem oldu. Kanallardan peş peşe final haberleri geldi. TV izleyicisinin merakla yeni bölümünü beklediği birçok yapım önümüzdeki günlerde veda edecek. Peki, Now TV hangi dizi final yapıyor? Gaddar bitiyor mu? İşte detaylar...

Ünlü isimlerin başrolünde buluştuğu diziler final için gün saymaya başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaz sezonunda devam etmesi planlanan diziler peş peşe final yapacak. Peki, sezon sonunda hangi yerli diziler final yapacak? Kirli Sepeti bitiyor mu? Ayrıntılar haberimizde...

HANGİ DİZİLER BİTİYOR 2024?

NOW TV dizisi Korkma Ben Yanındayım dizisi için final kararı alındı. Dizi 7. bölümle birlikte final yapacak.

Yabani, Gaddar, Şahane Hayatım ve Kirli Sepeti final yapacak - 1. Resim

Yabani, Gaddar, Şahane Hayatım ve Kirli Sepeti dizilerinin ise final yapması kararlaştırıldı. 

NOW TV'nin yeni sezonunda Hudutsuz Sevda ve Kızıl Goncalar yola devam edecek.

Yabani, Gaddar, Şahane Hayatım ve Kirli Sepeti final yapacak - 2. Resim

BAHAR DİZİSİ YOLA DEVAM EDECEK

Dizilerin ekran yolcuğunda reytingler etkili olmaya devam ediyor.

Show TV'de yayınlanan  "Bahar" dizisinin final yapacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Show TV kaynakları bu iddiaları yalanladı.

Yabani, Gaddar, Şahane Hayatım ve Kirli Sepeti final yapacak - 3. Resim

TRT’nin 2024’ün başında seyirciyle buluşturduğu  “Bir Sevdadır” dizisi, reytinglerde istediği sonucu elde edemedi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; çarşamba akşamları yayınlanan dizi 13. bölümde final yapacak.

 

 

 
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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