Kimse beklemiyordu! TRT’nin sevilen dizisi reyting kurbanı oldu, final yapıyor

Ocak ayında ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan TRT dizisi ‘Bir Sevdadır’ için final kararı alındı. Dizinin 13. bölümüyle ekran macerasını noktalayacağı öğrenildi.

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, reyting kurbanı oldu. Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı yapımın beklentiyi karşılamadığı ve final yapacağı ortaya çıktı.

EKRANA VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yakın zamanda yönetmeni değişen Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği Bir Sevdadır dizisi ekrana veda ediyor. Bir Sevdadır dizisi TRT’nin 2024’ün başında seyirciyle buluşturduğu iddialı projelerinin arasında yer alıyordu. Mehmet Bozdağ, Özlem Aybek, Zümrüt Karaduman, Emre Saraçoğlu’nun yazdığı dizinin yakın zamanda yönetmeni değişmiş, Osman Taşçı reji koltuğuna oturmuştu. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi için final kararı alındı.

13. BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in paylaştığı ve reytinglerde beklentiyi karşılamayan dizi 13. bölümde final yapacak. 17 Nisan’da 11. Bölümü yayınlanan dizinin 1 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana veda etmesi planlanıyor.