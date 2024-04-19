Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kimse beklemiyordu! TRT’nin sevilen dizisi reyting kurbanı oldu, final yapıyor

Kimse beklemiyordu! TRT’nin sevilen dizisi reyting kurbanı oldu, final yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kimse beklemiyordu! TRT’nin sevilen dizisi reyting kurbanı oldu, final yapıyor

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler

Ocak ayında ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan TRT dizisi ‘Bir Sevdadır’ için final kararı alındı. Dizinin 13. bölümüyle ekran macerasını noktalayacağı öğrenildi.

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, reyting kurbanı oldu.  Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı yapımın beklentiyi karşılamadığı ve final yapacağı ortaya çıktı.

Ocak ayında ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan TRT dizisi ‘Bir Sevdadır’ için final kararı alındı. Dizinin 13. bölümüyle ekran macerasını noktalayacağı öğrenildi. - 1. Resim

EKRANA VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yakın zamanda yönetmeni değişen Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği Bir Sevdadır dizisi ekrana veda ediyor. Bir Sevdadır dizisi TRT’nin 2024’ün başında seyirciyle buluşturduğu iddialı projelerinin arasında yer alıyordu. Mehmet Bozdağ, Özlem Aybek, Zümrüt Karaduman, Emre Saraçoğlu’nun yazdığı dizinin yakın zamanda yönetmeni değişmiş, Osman Taşçı reji koltuğuna oturmuştu. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi için final kararı alındı.

Ocak ayında ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan TRT dizisi ‘Bir Sevdadır’ için final kararı alındı. Dizinin 13. bölümüyle ekran macerasını noktalayacağı öğrenildi. - 2. Resim

13. BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in paylaştığı ve reytinglerde beklentiyi karşılamayan dizi 13. bölümde final yapacak. 17 Nisan’da 11. Bölümü yayınlanan dizinin 1 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana veda etmesi planlanıyor. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Vatandaşlar fahiş fiyatları boykot edecekti: Ticaret Bakanlığı 81 ilde denetimdeErmenistan'dan işgal altında tuttuğu köyleri Azerbaycan'a teslim etme kararı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Survivor All Star'da Demet Akalın sürprizi! Birleşme partisinde sahne alacak - MagazinSurvivor All Star'da Demet Akalın sürprizi!Müslüm Gürses hayranlarına müjde! Hiç duyulmamıştı, piyasaya çıktı - MagazinMüslüm Gürses hayranlarına müjde! Hiç duyulmamıştı, piyasaya çıktıTürkiye’nin gündemine oturan babalık davası! Adı geçen isim Ümit Besen mi? Müge Anlı’ya konuştu - MagazinGündeme oturan babalık davası! Ümit Besen'den iddiaya cevapMurat Cemcir’den Ahmet Kural itirafı! Küslük bitiyor mu? - MagazinMurat Cemcir’den Ahmet Kural itirafı! Küslük bitiyor mu?Sadettin Saran gönlünü Bade İşçil’e mi kaptırdı? Açıklama geldi - MagazinSadettin Saran gönlünü Bade İşçil’e mi kaptırdı? Açıklama geldiNuri Alço’nun sağlık durumunda yeni gelişme: Kalp pili takılacak - MagazinGünlerdir yoğun bakımdaydı! Yeni gelişme...
Sonraki Haber Yükleniyor...