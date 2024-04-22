Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bahar dizisinin Haziran ayında sezon finali yapması bekleniyor

Bahar dizisinin Haziran ayında sezon finali yapması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar dizisinin Haziran ayında sezon finali yapması bekleniyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler

Yayınlandığı günden bugüne gündeme gelen ve çok sevilen Bahar dizisinin yayınlanan 10. bölüm fragmanıyla Bahar'ın gerçekleri öğrenmesi üzerine sezon finali ne zaman, ikinci sezon gelecek mi soruları araştırılıyor.

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisinin sezon finali tarihi, ikinci sezon bilgisine dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Yayınlanan 10. bölüm fragmanıyla Bahar'ın Timur ve Rengin hakkındaki gerçekleri öğrendiği görüldü. 

Timur'u itiraf etmesi için zorlayan Bahar'ın bir sürpriz hazırladığı düşünülüyor. 

Konunun gidişatı ve gerçeklerin ortaya çıkmasıyla dizinin ikinci sezonu ve sezon finali tarihi merak edildi. Bahar dizisinin Haziran ayında sezon finali yapması bekleniyor - 1. Resim

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisinin Haziran ayında sezon finali yapması bekleniyor. 

Dizinin ikinci sezonu gelecek. 

Bahar'ın hikayesinin nasıl gelişeceği ise merak ediliyor. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nerede görüşecek? Özgür Özel'den "Külliye" çıkışı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dengeler Biri Olmak 3 bölüm 26 Nisan 2024 Cuma günü yayınlanacak - HaberlerDengeler Biri Olmak 3 bölüm 26 Nisan 2024 Cuma günü yayınlanacak22 Nisan 2024 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler - Haberler22 Nisan 2024 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçelerMillî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci aday tercih işlemleri 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek - HaberlerMillî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci aday tercih işlemleri 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecekCem Topçuoğlu hayatı ve biyografisi - HaberlerCem Topçuoğlu hayatı ve biyografisiKorkma Ben Yanındayım dizisi 7. bölümde final yapıyor - HaberlerKorkma Ben Yanındayım dizisi 7. bölümde final yapıyorDOAS temettü ödemesi 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek - HaberlerDOAS temettü ödemesi 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek
Sonraki Haber Yükleniyor...