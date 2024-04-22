Bahar dizisinin Haziran ayında sezon finali yapması bekleniyor

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Nisan 2024 12:06 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 12:30 - Güncelleme:

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Yayınlandığı günden bugüne gündeme gelen ve çok sevilen Bahar dizisinin yayınlanan 10. bölüm fragmanıyla Bahar'ın gerçekleri öğrenmesi üzerine sezon finali ne zaman, ikinci sezon gelecek mi soruları araştırılıyor.