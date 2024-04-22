Bahar dizisinin Haziran ayında sezon finali yapması bekleniyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yayınlandığı günden bugüne gündeme gelen ve çok sevilen Bahar dizisinin yayınlanan 10. bölüm fragmanıyla Bahar'ın gerçekleri öğrenmesi üzerine sezon finali ne zaman, ikinci sezon gelecek mi soruları araştırılıyor.
Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisinin sezon finali tarihi, ikinci sezon bilgisine dair detaylar haberimizde yer alıyor.
Yayınlanan 10. bölüm fragmanıyla Bahar'ın Timur ve Rengin hakkındaki gerçekleri öğrendiği görüldü.
Timur'u itiraf etmesi için zorlayan Bahar'ın bir sürpriz hazırladığı düşünülüyor.
Konunun gidişatı ve gerçeklerin ortaya çıkmasıyla dizinin ikinci sezonu ve sezon finali tarihi merak edildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisinin Haziran ayında sezon finali yapması bekleniyor.
Dizinin ikinci sezonu gelecek.
Bahar'ın hikayesinin nasıl gelişeceği ise merak ediliyor.