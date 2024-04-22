Korkma Ben Yanındayım dizisi 7. bölümde final yapıyor
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Başrollerinde Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı Korkma Ben Yanındayım dizisi final mi yapıyor araştırılıyor.
NOW TV'de yeni sezonda yayın hayatına başlayan Korkma Ben Yanındayım dizisi final mi yapıyor, neden bitti soruları gündeme geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Korkma Ben Yanındayım dizisi 7. bölümüyle final yapıyor.
Korkma Ben Yanındayım dizisinde yaşanan zaman atlaması sonrası reyting kaybı yaşamaya başladı.
Ardından yeni yayın döneminde devam edecek dizilere karar verilirken dizilerden tek tek final haberleri gelmeye başladı.
Korkma Ben Yanındayım dizisi oyuncuları:
Şevket Çoruh
Günay Karacaoğlu
Murat Aygen
Nilsu Berfin Aktaş
Didem Balçın
Eren Ören
Doğaç Yıldız
Durukan Çelikkaya
Baran Emir Polat