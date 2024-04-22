Korkma Ben Yanındayım dizisi 7. bölümde final yapıyor

Korkma Ben Yanındayım dizisinin çekildiği gecekondu mühürlendi! Oyuncular şaşkın

Korkma Ben Yanındayım dizisinin çekildiği gecekondu mühürlendi! Oyuncular şaşkın

Başrollerinde Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı Korkma Ben Yanındayım dizisi final mi yapıyor araştırılıyor.

NOW TV'de yeni sezonda yayın hayatına başlayan Korkma Ben Yanındayım dizisi final mi yapıyor, neden bitti soruları gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Korkma Ben Yanındayım dizisi 7. bölümüyle final yapıyor.

Korkma Ben Yanındayım dizisinde yaşanan zaman atlaması sonrası reyting kaybı yaşamaya başladı.

Ardından yeni yayın döneminde devam edecek dizilere karar verilirken dizilerden tek tek final haberleri gelmeye başladı.

Korkma Ben Yanındayım dizisi oyuncuları:

Şevket Çoruh

Günay Karacaoğlu

Murat Aygen

Nilsu Berfin Aktaş

Didem Balçın

Eren Ören

Doğaç Yıldız

Durukan Çelikkaya

Baran Emir Polat