AK Parti, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici hükümler eklenmesi bekleniyor. Peki, GSS prim borçları silinecek mi, hangi borçlar silinecek?

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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığına sunulan ekonomiyle ilgili yeni kanun teklifinde tasfiye süreçlerinde hukuki güvence maddesi getirdiklerini belirterek, 1 Ocak 2017 tarihi öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamının tahsilinden de vazgeçildiğini açıkladı.

HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?

Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2017'den önceye ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Bu hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş primler iade ve mahsup edilmeyecek.Düzenlemenin yasalaşması halinde 2 milyon 199 bin 860 kişinin toplam 5,6 milyar liralık borcu ortadan kalkacak.

2,2 milyon kişiyi ilgilendiriyor… GSS prim borçları silinecek mi, hangi borçlar silinecek?

GSS SORGULAMASI YAPMAK İÇİN;

E devlet üzerinden T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekmekte. Ardından buradan Hizmetler sekmesine tıklayıp sol taraftaki harf dizini işlem seçeneğinden SSK Sorgulama ve GSS Sorgulama için, S harfinin üzerine basmanız durumunda gerekli sorgulamaları yapabilirsiniz.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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