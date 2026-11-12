Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce adayın katılım sağladığı 123. dönem ÖGG sınavının ardından gözler sonuç takviminde. Ekim ayında katılım sağladıkları sınavın sonucunu bekleyen adaylar, saatler sonra aldıkları puanı görüntüleyebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Özel Güvenlik Görevlisi olmak veya mevcut sertifikasını yenilemek isteyenlerin katıldığı ÖGG sınavının 5'incisi 24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuçlara yönelik heyecan arttı. Adaylar, sınav değerlendirme sürecinin tamamlanmasının EGM'ye bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden sonuç sorgulaması yapabilecek.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 123.Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi

ÖGG SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu ile hem sınav hem de sonuç süreci duyurulmuştu. Yayımlanan duyuruya göre, 123.Dönem ÖGG sınav sonuçlar 13 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek. 14.11.2026-18.11.2026 tarihleri arasında sınav sonuçlarına itiraz edilebilecek.

Adaylar, sınav sonucuna dair bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama ekranına giriş yapan adaylar, T.C. kimlik numaralarını ve ekranda yer alan güvenlik kodunu ilgili alanlara yazarak sınavda aldıkları puanları öğrenebilecek.

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