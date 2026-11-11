'Mike Hammer'e veda: Ünlü aktör hayatını kaybetti

"Mike Hammer" ve Prison Break dizisindeki hapishane müdürü 'Pope' rolleriyle bilinen Stacy Keach hayatını kaybetti. 85 yaşındaki aktör, kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti.

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Amerikalı oyuncu Stacy Keach, dün Polonya’nın Magdalenka kentindeki evinde, uzun süredir mücadele ettiği kalp rahatsızlığı ve kalp yetmezliği nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberi, eşi Malgosia Tomassi Keach tarafından duyuruldu. Keach, eşi tarafından "Olağanüstü cesaret, kararlılık ve güçle mücadele eden gerçek bir savaşçı” olarak nitelendirildi. Oyuncu, 2017’de sahnede geçirdiği kalp krizinin ardından da tedavi görmüştü.

Keach, tiyatro, sinema ve televizyon olmak üzere geniş bir yelpazede unutulmaz karakterler canlandırdı.

Mike Hammere veda: Ünlü aktör hayatını kaybetti

HAFIZALARA KAZINDIĞI ROLLER

Mike Hammer: 1980’lerde CBS’te yayımlanan Mickey Spillane’s Mike Hammer ve The New Mike Hammer dizilerinde başrolü oynadı. Sert, alaycı ve kararlı dedektif karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Mike Hammere veda: Ünlü aktör hayatını kaybetti

Prison Break: Dizinin ilk sezonlarında Fox River Hapishanesi Müdürü Henry Pope karakterini canlandırdı. Mahkûmlarla ilişkisi ve olay örgüsündeki kritik rolüyle dizinin önemli figürlerinden biri oldu.

Blue Bloods: CBS polisiye dizisinde Başpiskopos Kevin Kearns rolünü birçok sezonda tekrarlayan karakter olarak üstlendi.

Fat City (1972): John Huston’ın yönettiği filmde boksör Billy Tully karakteriyle eleştirmenlerden övgü aldı.

Nebraska (2013): Alexander Payne’in Oscar adayı filminde önemli bir yan rolle yer aldı.

The Bourne Legacy (2012): Aksiyon serisinde rol aldı.

Titus: Sitcom’da başrolü paylaştı.

American History X, The Long Riders (kardeşi James Keach ile birlikte), The Ninth Configuration gibi filmlerde de dikkat çeken performanslar sergiledi.

Sahne kariyerinde de önemli bir yere sahipti. Shakespeare oyunlarında Hamlet, Kral Lear ve Falstaff gibi klasik rolleri üstlendi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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