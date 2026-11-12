Zonguldak'ta 1 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki iki çocuk babası Atakan Enes Çarşanba'nın cansız bedeni, kendi yaşadığı binanın çatı katında bulundu. Ailesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak bulunması için yardım istediği genç adamın ölümüne ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı yayında sıcak gelişmeleri aktardı. Atakan'ın yanında yasaklı madde paketinin bulunduğu belirtilirken, emniyet ekiplerinin yüksek dozda madde kullanımına bağlı ölüm ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

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Zonguldak'ta yaşayan 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşanba, 1 Kasım'da ortadan kaybolmuştu. İki çocuk babası genç adamdan uzun süre haber alamayan eşi ve ablası, endişelenerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Atakan'ın kaybolduğu günden itibaren telefonunun kapalı olduğunu belirten ailesi, genç adamın başına kötü bir şey gelmiş olabileceğinden şüphelenmişti.

Kayıp Atakan Enes Çarşanba evinin çatısında ölü bulundu! Müge Anlı detayları açıkladı

Ailenin başvurusu üzerine gündeme gelen olayda, Atakan'ın kayboluşuyla ilgili şüpheler arkadaşlarının üzerine yoğunlaşmıştı. Programda farklı isimlerin açıklamaları ve ortaya atılan iddialar gündem olurken, beklenen haber acı şekilde 11 gün sonra geldi. Atakan Enes Çarşanba'nın cansız bedeni, yaşadığı binanın çatı katında bulundu.

Kayıp Atakan Enes Çarşanba evinin çatısında ölü bulundu! Müge Anlı detayları açıkladı

CANSIZ BEDENİ ÇATI KATINDA BULUNDU

Genç adamın çatı katında, ön pencereye yakın bir noktada sırtını duvara dayamış vaziyette hayatını kaybettiği belirtildi. Çarşanba'nın yanında yasaklı madde paketinin de bulunduğu ifade edildi. İlk değerlendirmelerde yüksek dozda yasaklı madde kullanımına bağlı ölüm ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kayıp Atakan Enes Çarşanba evinin çatısında ölü bulundu! Müge Anlı detayları açıkladı

DİKKAT ÇEKEN ‘KOKU’ DETAYI

Öte yandan Atakan'ın 11 gündür kayıp olmasına rağmen binada neden koku oluşmadığı da merak konusu oldu. Ölümün kesin nedeni yapılacak incelemelerin ve adli değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

Kayıp Atakan Enes Çarşanba evinin çatısında ölü bulundu! Müge Anlı detayları açıkladı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına canlı yayında katılarak çeşitli açıklamalarda bulunan çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu da yer aldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde asayiş ekiplerince yakalanan Uslu, işlemlerinin ardından Zonguldak Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan Seymen Demir, Muhammed Raşit Baltacı ve Yiğit Can Kalaycıoğlu da Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

ARKADAŞI YAYINA BAĞLANMIŞTI

Öte yandan Atakan'ın yasaklı madde kullandığını iddia eden yakınları, genç adamın ortadan kaybolmasında arkadaşlarının rolü olabileceğinden şüphelenmişti. Atakan'ı son gören kişiler arasında yer alan Selçuk da dünkü canlı yayına katılarak kayboluş gecesinde yaşandığını öne sürdüğü olayları anlatmıştı.

Kayıp Atakan Enes Çarşanba evinin çatısında ölü bulundu! Müge Anlı detayları açıkladı

"BAYGIN HALDEYKEN BENİ KURBAN SEÇTİLER"

Atakan'ın kaybolduğu gece arkadaşlarıyla alkol almak için bir araya geldiklerini söyleyen Selçuk, ilerleyen saatlerde Seğmen Demir'in kendisini aracına çağırdığını iddia etmişti. Issız bir bölgede sohbet ettikleri sırada kendisine yasaklı madde içirildiğini ve bayıldığını öne süren Selçuk, sonrasında yaşadıklarına ilişkin çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Selçuk, olayın devamında Seğmen Demir'in bir benzin istasyonunda Raşit Balcı ile iletişime geçtiğini, ardından Raşit'in de araca bindiğini anlatmıştı. Yiğitcan'ın ise başka bir araçla bölgeye geldiğini belirten Selçuk, kendisi baygın haldeyken Seğmen'in Yiğitcan'a "Sana kurban getirdim, kurban bu" dediğini öne sürmüştü.

Raşit'in bu duruma karşı çıktığını iddia eden Selçuk, kendisinin videoya alındığını ve eline poşet içerisindeki bıçak ya da silah benzeri bir cismin sürtüldüğünü söylemişti. Selçuk, "Atakan'a bir şey oldu ve beni kurban seçtiler" sözleriyle yaşadıklarını aktarmıştı.

Kayıp Atakan Enes Çarşanba evinin çatısında ölü bulundu! Müge Anlı detayları açıkladı

ŞÜPHELİ AÇIKLAMALAR…

Selçuk'un canlı yayındaki iddialarının ardından adı olayla anılan Yiğitcan da Zonguldak'tan programa telefonla bağlanmıştı. Selçuk'un anlattığı olaylarda yer almadığını savunan Yiğitcan, onunla aynı araçta bulunmadığını ve yan yana dahi gelmediğini ileri sürmüştü.

Atakan'ı son gören kişinin kendisi olduğunu belirten Yiğitcan, taksici Oktay'ın anlattıklarını doğrulamıştı. Atakan'ın kendisinden borç para istediğini söyleyen Yiğitcan, "Atakan benden bin lira istedi, ben de verdim. Telefon kayıtlarımda Selçuk ya da Seğmen'le bir araya gelmediğim çok belli" ifadelerini kullanmıştı.

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