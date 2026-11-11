Usta yönetmen Mecidi'den teknoloji yorumu: Yapay zekâ keşfetme arzusunu yok etmesin!

Boğaziçi Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşan Mecid Mecidi, yapay zekânın sinemadaki kullanımına, sanatın siyasetle ilişkisine ve çocukların dünyasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İran sinemasının tanınmış yönetmenlerinden Mecid Mecidi, 14. Boğaziçi Film Festivali çerçevesinde masterclass’a katılarak beyazperdeye ve hayata dair görüşlerini paylaştı.

Sinemada yapay zekâ kullanımı üzerine kendisine sorular sorulan yönetmen şu ifadeleri kullandı:

“Filme ne kadar hizmet edecekse o kadar kullanılmalı!”

Mecidi, yapay zekâ ve yeni teknolojilerin sinemacılara kolaylık sağlasa da üretkenliği ve keşfetme arzusunu sınırlandırmaması gerektiğini söyledi.

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GÜNCEL SİYASETİN DIŞINDA KALMALI

İran’daki mevcut rejime yakınlığıyla tanınan Mecidi, beyazperdede güncel siyasetin dışında kalınması gerektiğini de ifade etti. Mecidi “Siyasi konular aslında kötü değildir ancak güncel konulardır. Ama mesela bir insanın zulme karşı gelmesi güncel bir konu değildir. Bir sanatçı sadece kendi ülkesinin değil, bütün dünyanın acılarını görmelidir” diye konuştu.

Filmlerinde çocuk karakterlere sıklıkla yer veren yönetmene, miniklerle çalışmanın zor yanları olup olmadığı soruldu. Mecidi’nin cevabı, hayat felsefesinin özeti gibiydi: Çocukların dünyasıyla ilgilenmek bence çok önemli çünkü insanlığın geleceği çocuklarla mümkün. Çocukların dünyasını, yetişkinlerin dünyasına geçmek için bir köprü olarak kullanabilirsiniz. Çünkü burada gerçekten bir samimiyet, bir temizlik var.

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