Osmanlı, hukuk ve iktisat tarihi çalışmalarıyla tanınan, 2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı, son yolculuğuna uğurlandı.

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Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde öğle namazı sonrası Akarlı'nın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Ağabeyi Hüseyin Akarlı, cenaze töreni öncesinde yaptığı açıklamada, kardeşinin ilme adanmış bir hayat sürdüğünü söyledi.

"Çok inanmış, kendisini ilme adamış bir insandı. Kıymetli bir hocaydı. Ürdün Kralı, Orta Doğu üzerine bir kitap yazsın diye onu bursla Berlin'e gönderdi. Kimsenin okuyamadığı şeyleri arşivlerden alıp çıkartıp okuyordu. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı. Bir sürü öğrenci yetiştirdi. Her tarafta bir iz bıraktı. Onu çok özlüyorum." sözleriyle ağabeyinin ilmi yönüne dikkat çekti.

Tarihçi Engin Deniz Akarlı son yolculuğuna uğurlandı

"YERİ DOLDURULAMAZ BİR İNSAN"

Akademi dünyasındaki intihallere dikkat çeken kitabı "Tarihlenk" başta olmak üzere araştırmalarıyla tanınan tarihçi yazar Hakan Erdem de Akarlı hakkında konuştu.

Akarlı'nın Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalık yaptığı 1979 yılında tanıştığını belirterek, "Bir ilim adamıydı, hep ilkeliydi. Amerika'da uzun yıllar kaldı. İlişkimiz hiç kesilmedi. Ben İngiltere'deyken geldi, ziyaret etti. Yakın zamana kadar görüştük. Çok sevdiğim hocam, ağabeyimdi. Yeri doldurulamaz bir insan. Türkiye için büyük bir kayıp. Çok güzel işler yaptı, çok güzel eserler bıraktı. Allah gani gani rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Akarlı'nın hukuk, İslam hukuku ve hukuk tarihi alanlarında önemli çalışmalara imza attığını aktaran Erdem, özellikle Akarlı'nın kaleme aldığı "The Long Peace" (Uzun Barış) adlı eserine dikkati çekti.

Tarihçi Engin Deniz Akarlı son yolculuğuna uğurlandı

Erdem, Akarlı'nın bu çalışmasında Osmanlı döneminde Lübnan'da kurulan özerk yönetimi ve farklı inanç gruplarının bir arada yaşadığı barış ortamını ele aldığını ve eserin Lübnan'ın yakın tarihine farklı bir perspektif sunduğunu anlattı.

Tarihçi Engin Deniz Akarlı son yolculuğuna uğurlandı

PROF. DR. ENGİN DENİZ AKARLI KİMDİR?

Eskişehir'de 26 Eylül 1945'te dünyaya gelen Akarlı, Robert Kolej Yüksek Okulu İş İdaresi ve İktisat Bölümü'nden 1968'de mezun oldu.

Wisconsin Üniversitesinde tarih alanında yüksek lisans yapan Akarlı, 1976'da Princeton Üniversitesinde Orta Doğu tarihi üzerine doktora eğitimini tamamladı.

Akademik kariyerine Boğaziçi Üniversitesinde başlayan Akarlı, 1976-1983 yıllarında burada görev yaptı.

Ardından Ürdün Yermük Üniversitesi ve Washington Üniversitesi St. Louis'de çalışan tarihçi, 1996'da Brown Üniversitesinde göreve başladı ve 2012'de emekli olana kadar burada ders verdi.

İstanbul Şehir Üniversitesinde de görev yapan Akarlı, üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dekanlığını yürüttü.

Akarlı'nın 1993'te yayımlanan "The Long Peace: Ottoman Lebanon, 1861-1920" adlı eseri, Missouri Tarih Kurumu tarafından En İyi Tarih Kitabı Ödülü'ne layık görüldü.

Tarihçi, Osmanlı tarihi alanındaki çalışmaları dolayısıyla 2014'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı.

Osmanlı, hukuk, iktisat ve Orta Doğu tarihi üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Akarlı, kütüphanesinin büyük bölümünü Mart 2026'da Bilim ve Sanat Vakfına bağışladı.

Özellikle Osmanlı yönetimindeki Lübnan ve Ürdün coğrafyasına ilişkin araştırmalarıyla uluslararası akademik çevrelerde bilinen Akarlı, Brown Üniversitesi Tarih Bölümü'nde Modern Orta Doğu Tarihi alanında "Joukowsky Family Distinguished Professor Emeritus" ünvanını taşıdı.

Tarihçi Engin Deniz Akarlı son yolculuğuna uğurlandı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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