Türkiye-Belçika muhtemel 11'ler ve maç kadrosu! Türkiye-Belçika maçında kimler eksik, oynamıyor?

Türkiye-Belçika maç kadrosu ve muhtemel 11'ler, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak beşinci grup karşılaşması öncesinde gündeme geldi. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı maç kadrosu merak ediliyor. İzmir'de oynanacak mücadele öncesinde sahaya çıkması beklenen futbolcular, aday kadrolar ve eksik isimler araştırılıyor.

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A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenirken dördüncü hakem Mirel Turkes olacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MUHTEMEL 11'LER

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başındaki ilk karşılaşmasına çıkacak. Türkiye'nin muhtemel 11'i:

Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Oğuz Aydın, Enes Ünal.

Belçika'nın muhtemel 11'i:

Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Trossard, De Keteleare.

Türkiye-Belçika muhtemel 11ler ve maç kadrosu! Türkiye-Belçika maçında kimler eksik, oynamıyor?

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇ KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosu

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Türkiye-Belçika muhtemel 11ler ve maç kadrosu! Türkiye-Belçika maçında kimler eksik, oynamıyor?

Belçika'nın aday kadrosu

Teknik direktör Mark van Bommel yönetimindeki Belçika'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Senne Lammens (Manchester United), Maarten Vandevoordt (Leipzig), Mike Penders (Chelsea), Jari De Busser (AZ Alkmaar)

Defans: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Brighton), Brandon Mechele, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys (Club Brugge), Josue Kongolo (Genk), Nathan Ngoy (Lille), Arthur Theate (Bologna)

Orta saha: Kevin De Bruyne (Napoli), Mandela Keita (Parma), Romeo Lavia (Chelsea), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Manchester United), Hans Vanaken (Club Brugge)

Forvet: Hugo Cuypers (Monterrey), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Mika Godts (PSG), Romelu Lukaku (Fenerbahçe), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Milan), Leandro Trossard (Beşiktaş)

Türkiye-Belçika muhtemel 11ler ve maç kadrosu! Türkiye-Belçika maçında kimler eksik, oynamıyor?

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Türkiye ile Belçika arasında oynanacak karşılaşma öncesinde A Milli Takım'da kart cezası ve sakatlık nedeniyle eksikler bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı, İtalya karşılaşmasında gördüğü kart nedeniyle Belçika maçında forma giyemeyecek. İlk açıklanan aday kadroda yer alan Aral Şimşir ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Öte yandan önceki maçlarda kart cezaları nedeniyle görev yapamayan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın cezaları sona erdi. İki futbolcu da Belçika karşılaşmasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

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