Belçika'da Romelu Lukaku gelişmesi: Türkiye maçı öncesi açıklama geldi

Belçika Milli Takımı'nın Fenerbahçeli yıldızı Romelu Lukaku, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de oynanacak Türkiye maçında forma giyemeyecek.

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Belçika Futbol Federasyonu, sakatlık yaşayan Romelu Lukaku'nun, A Milli Futbol Takımımız'a karşı forma giyemeyeceğini açıkladı. Belçika-Türkiye karşılaşması, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

Fenerbahçe, Romelu Lukaku'yu geçtiğimiz ağustos ayında Serie A ekibi Napoli'den 6 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.

"TEDBİR AMAÇLI BELÇİKA'DA KALACAK"

Belçika Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Romelu Lukaku, Türkiye-Belçika maçında forma giyemeyecek. Hafif bir kalça sorunu bulunan oyuncu, en uygun koşullarda tedavi görebilmesi için tedbir amacıyla Belçika'da kalacak. Sağlık ekibi, onun pazar günkü maça hazır olması için elinden gelen her şeyi yapıyor" denildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Romelu Lukaku, Fenerbahçe forması altında 16 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 630 dakikada 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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