Spor

A Milli Takım'da sakatlık: Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı

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A Milli Takım'da sakatlık: Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı
Başlık ResmiA Milli Takım'da sakatlık: Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile oynanacak maçlar için A Milli Futbol Takımı'na davet edilen Aral Şimşir'in, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Trabzonspor forması giyen Aral Şimşir, sakatlık sebebiyle A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Aral Şimşir, bu sezon 13 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Başlık ResmiAral Şimşir, bu sezon 13 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

TEDAVİSİ TRABZONSPOR'DA SÜRECEK

TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Futbolcumuzun kampa katılımını takiben tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri A Milli Takım sağlık ekibince yapılarak, ilerlemesine ilişkin güncel durumu değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Aral Şimşir'in Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edilerek, oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu" denildi.

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