Spor

A Millî Takım'a A Ligi'nde kalmak için kazanmak yetmiyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
A Millî Takım'a A Ligi'nde kalmak için kazanmak yetmiyor
Başlık ResmiA Millî Takım'a A Ligi'nde kalmak için kazanmak yetmiyor

A Millî Takım’ın Uluslar A Ligi’nde kalma umudu; Belçika ve Fransa galibiyetlerine, Belçika’nın ise İtalya karşısında kaybetmesine bağlı. Millîler, İzmir’deki mücadelede averajını da düzeltmek zorunda.

Kaydet
|

Ülkemiz için en temiz senaryo, Belçika’yı geçip grubu üçüncü bitirmek. Bunun üç şartı var: Millîler Belçika’yı ve Fransa’yı yenecek, Belçika da 15 Kasım’da İtalya’ya kaybedecek. Puanlar 6’da eşitlenirse önce ikili maçlara bakılacak. Belçika ilk maçı 3-0 kazandığı için İzmir’de 4 ve daha fazla farklı galibiyet millîler için yeterli. 3 farklı galibiyette ikili maçlardaki averaj da atılan gol de eşit kalacağı için genel averaj devreye girecek. Bu senaryoda Türkiye en kötü ihtimalle play-off oynar. Diğer grup üçüncülerinin puanına göre doğrudan ligde de kalabilir.

ÖNERİLEN HABERLER
A Milli Takım
SPOR

A Milli Takım'da Sergen Yalçın'dan teknolojik dokunuş
A Milli Takım antrenmanından
Başlık ResmiA Milli Takım antrenmanından

KAZANMAK YETMEYECEK

Uluslar Ligi’nde 4 maçta 4 mağlubiyet alan, 2 gol atıp 11 gol yiyen millîlerin perşembe günü İzmir’de Belçika ile yapacağı maçı kazanması tek başına yeterli olmayacak. 15 Kasım’da da Fransa’ya misafir olacak ay yıldızlıların averajını da düzeltmesi gerekiyor. A Ligi’nde dört grup sonuncusu kendi arasında sıralanacak. En kötü iki takım doğrudan B Ligi’ne düşecek, en iyi ikisi B Ligi grup ikincileriyle play-off oynayacak. Bu sıralamada Norveç 3 puanla önde, Sırbistan ve Çekya’nın puanı yok. Averajı -9 olan Türkiye en geride.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER