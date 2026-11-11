A Millî Takım'a A Ligi'nde kalmak için kazanmak yetmiyor
A Millî Takım’ın Uluslar A Ligi’nde kalma umudu; Belçika ve Fransa galibiyetlerine, Belçika’nın ise İtalya karşısında kaybetmesine bağlı. Millîler, İzmir’deki mücadelede averajını da düzeltmek zorunda.
Ülkemiz için en temiz senaryo, Belçika’yı geçip grubu üçüncü bitirmek. Bunun üç şartı var: Millîler Belçika’yı ve Fransa’yı yenecek, Belçika da 15 Kasım’da İtalya’ya kaybedecek. Puanlar 6’da eşitlenirse önce ikili maçlara bakılacak. Belçika ilk maçı 3-0 kazandığı için İzmir’de 4 ve daha fazla farklı galibiyet millîler için yeterli. 3 farklı galibiyette ikili maçlardaki averaj da atılan gol de eşit kalacağı için genel averaj devreye girecek. Bu senaryoda Türkiye en kötü ihtimalle play-off oynar. Diğer grup üçüncülerinin puanına göre doğrudan ligde de kalabilir.
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KAZANMAK YETMEYECEK
Uluslar Ligi’nde 4 maçta 4 mağlubiyet alan, 2 gol atıp 11 gol yiyen millîlerin perşembe günü İzmir’de Belçika ile yapacağı maçı kazanması tek başına yeterli olmayacak. 15 Kasım’da da Fransa’ya misafir olacak ay yıldızlıların averajını da düzeltmesi gerekiyor. A Ligi’nde dört grup sonuncusu kendi arasında sıralanacak. En kötü iki takım doğrudan B Ligi’ne düşecek, en iyi ikisi B Ligi grup ikincileriyle play-off oynayacak. Bu sıralamada Norveç 3 puanla önde, Sırbistan ve Çekya’nın puanı yok. Averajı -9 olan Türkiye en geride.