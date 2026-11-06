A Milli Takım'a davet aldı, büyük sevinç yaşadı: O anlar kameraya yansıdı

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un genç file bekçisi Serhat Öztaşdelen, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna davet edilmesinin sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı. 21 yaşındaki oyuncu, ismini duyduğu anda takım arkadaşlarına sarılarak sevincini paylaştı. Yeşil-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından o anlara dair videoya yer verdi.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup’ta Belçika ve Fransa ile oynanacak karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında 26 futbolcunun yer aldığı kadroyu duyuran Yalçın, Kocaelispor’un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen’i de A Milli Takım'a davet etti.

Serhat Öztaşdelen'in A Milli Takım mutluluğu

SERHAT'IN MUTLULUĞU KAMERADA

Serhat Öztaşdelen, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna davet edilmesiyle büyük mutluluk yaşadı. İsmini duyan genç file bekçisi, sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte paylaştı. Serhat’ın arkadaşlarına sarıldığı anlar kameraya yansıdı. Takım arkadaşları da genç kalecinin sevincine ortak oldu.

Kocaelisporlu oyunculardan genç kaleciye destek

Kocaelispor Kulübü, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, Serhat’ın milli davet sevincini taraftarlarla buluşturdu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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