Sergen Yalçın ilk aday kadrosunu açıkladı: A Milli Takım'da sürpriz tercihler

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella yerine göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın, Riva'da düzenlenen basın toplantısında ilk aday kadrosunu duyurdu. Berke Özer, Ersin Destanoğlu ve Enes Ünal'ı listeye alan Yalçın, son aday kadroda yer alan Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci'yi ise tercih etmedi.

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın, Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu Sergen Yalçın tarafından açıklandı.

Sergen Yalçın - TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

"ASLA TELEFON AÇMAMA OLMADI"

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sergen Yalçın, "Oyuncularımız buraya gelmek için çok istekli. Yeni dönem başlıyor. Birçok oyuncu ile telefonda konuştuk, bilgi alışverişi yaptık. Asla telefon açmama gibi durum yok. Hepsi karakterli çocuklar. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek zarar verir. Burası halkın Milli Takım'ı. 60'a yakın oyuncudan oluşuyor havuz, 26 oyuncu çağıracağız. Milli Takım her oyuncuya ve her gazeteciye açık. Daha işe başlamadan olumsuz haberler yapmayın. Tek düşüncemiz başarılı olmak, en doğrusunu yapmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

"SON ANDA KADRODAN ÇIKARDIK"

"Başakşehir'in kalecisi (Muhammed Şengezer) sakatlandı. Son dakika sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarmak zorunda kaldık."

Muhammed Şengezer

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"HAK EDEN BURADA OLACAK"

"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz izleme sistemini A Milli Takım'a kazandırdık. 9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik havuz için 64 rapor elimize geldi. Son kararı biz veriyoruz ama hiçbir oyuncumuzu ve detayı gözden kaçırmak istemiyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin Milli Takımı'nı oluşturmak için buradayız. Hak eden ve kim katkı yapacaksa, burada olacak."

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde çıktığı 4 maçı da kaybetti.

"YAPAY ZEKA İŞİN FORMALİTESİ"

"Yapay zeka kadroya almak istemediğiniz oyuncuyu kadroya almanızı önerirse, ne yapacaksınız?" sorusuna Sergen Yalçın, "Sonuçta kararı veren benim. Yapay zeka işin biraz formalitesi aslında (gülerek). Kararı verecek olan biziz tabii ki" cevabını verdi.

"BİZİM SİSTEMİMİZ FARKLI OLACAK"

"Santrfor ile oynayacağız, bizim sistemimiz farklı olacak. Uluslar Ligi'nde son dönemde sağlıklı sonuçlar almadık. İki maç ve düşmeme şansımız var. Belçika maçı çok değerli. Sakatlarımız var, sakatlıktan dönenler var, yüzde 100 olmayanlar var. İyi bir karışım yaptığımızı düşünüyoruz. Fizik olarak hazır isimlerle başlayacağız. İnşallah iyi olacak."

BERKE ÖZER AÇIKLAMASI

"Problemler yaşanabilir, bunlar genç çocuklar. Berke Özer milli takıma gelmek için can atıyor. Berke'yle kimsenin sorunu olduğunu düşünmüyorum. Kadromuzda olacak."

Berke Özer

KENAN YILDIZ'IN DURUMU

"Kenan Yıldız sakat olmasına rağmen gelmek istedi. Ancak Juventus tedaviye orada devam etmek istedi. Biz de bunu kabul ettik."

Kenan Yıldız

ARDA GÜLER SÖZLERİ

"Arda Güler çok genç bir oyuncu. Arda hangi pozisyonda oynamak istiyorsa o pozisyonda oynatacağız. Benim sizden istediğim önce bir maç oynayalım, bizi ondan sonra yargılayın."

Arda Güler

HAKAN ÇALHANOĞLU İDDİASINA YANIT

"Oyuncular tartışılabilir, yargılanabilir. Maç oynayalım, öyle yargılayın. İşe başlayalım, bakalım ne olacak? Sonra yargılayın ve eleştirin. Bu işiniz ve doğal hakkınız ama önce işe başlayalım."

Hakan Çalhanoğlu

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

Orta Saha: Can Uzun, Arda Güler, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, İsmail Yüksek, Salih Özcan,

Hücum: Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

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