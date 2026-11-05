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Sergen Yalçın'a Riva'da doğum günü sürprizi: Hacıosmanoğlu da katıldı

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Sergen Yalçın'a Riva'da doğum günü sürprizi: Hacıosmanoğlu da katıldı
Başlık ResmiSergen Yalçın'a Riva'da doğum günü sürprizi: Hacıosmanoğlu da katıldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 54'üncü doğum günü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kutlandı.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre; Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kutlamada Sergen Yalçın'a yeni yaşında sağlık ve mutluluk dileklerini iletti.

Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlaması
Başlık ResmiSergen Yalçın'ın doğum günü kutlaması

Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Yalçın'ın 54'üncü yaş günü kutlamasına; TFF 2'nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray ve TFF 1'inci Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur da katıldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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