TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nda bahis açıklaması: "Kendi takımına bahis yapmış!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; Sergen Yalçın'dan Vincenzo Montella'ya, UEFA Başkanı Ceferin ile ilişkisinden çipli top teknolojisine, Ferhat Gündoğdu'dan Anthony Taylor'a, bahis soruşturmasından PFDK'nın verdiği cezalara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunuyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da açıklamalarda bulunuyor.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

"Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez 'Her türlü kararınıza saygı duyarım' dedi. Yabancı biri olacaksa çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, insanlar yanlış aldı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim. Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun."

"SPEKÜLASYONLAR OLUYOR"

"Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması (telefon açmama) mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama 'Milli Takım'a Kasım'da gelmek istiyorum' dedi. TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir."

ÇİPLİ TOP TEKNOLOJİSİ

"Çipli top teknolojisi ikinci yarıya büyük ihtimalle yetişecek. Toplar hazır, altyapısı üzerine çalışmalar devam ediyor."

"UZUN YILLAR TFF, İRADE İLE YÖNETİLMEDİ"

"Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak."

"UEFA BAŞKANI İLE BU DERECE DOSTLUK İLİŞKİSİ OLAN BİRİNİ BULAMAZSINIZ"

"TFF tarihinde, UEFA Başkanı ile bu derece samimi ve dostluk ilişkisi olan birini bulamazsınız. Sağ olsun başkanın talimatı var, 'Türkiye'den talep geldiğinde yazışmalar arkadan gelsin, gerekeni önden yapın' diye."

"TAYLOR DA BİRAZ KIRIK!"

"Anthony Taylor buraya geldi, en az 15 bin hakem yetiştirmeden gitmeyi düşünmüyor. Bunlar ilişkilerle oluyor. İnsanlar neden altında bir şey arıyor, anlamıyorum. Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alındığı gün, Anthony Taylor da İstanbul'a geldi ve 'Sorumluluk almaya hazırım başkanım' dedi. O da biraz kırık arkadaş. Anthony Taylor'ın 'Büyük camiaların baskısı nedeniyle hakemler sahada gitmeleri gereken yere gitmiyorlar, tembellik yapıyorlar. Bir iki adım daha atmaları gereken yerde bunu yapmıyorlar' diye raporu var. VAR'dan bakılmasını bekliyorlar. İngiltere bunları aştı, maçtan önce ve sonra konuşanlara cezalar getirdi, 10 yıl önce bitirdiler bu kavgayı. Taylor böyle anlatıyor."

"DÜZEN BOZUKLUĞUNU İSTEYENLER DE VAR"

"Üç haftadır hakem kararları daha farklı. Herkes bunun düzelmesini istiyor mu? Düzen bozukluğunu isteyenler de var, açık konuşalım. Bu hakemlere destek olacağız, maç yöneterek tecrübe kazanacaklar. Art niyet yoksa, öz güvenleri artacak. Anthony Taylor ve TFF, bunu tek başına yapamaz. Hep beraber yapmalıyız. Marka değerini de düşünmemiz lazım."

"KENDİ TAKIMI 1-0 ÖNDEYKEN, RAKİP TAKIMA BAHİS OYNAMIŞ"

"Ankara Belediyespor maçından sonra olanları kontrol ettik ve hayal kırıklığına uğradık. Çoğu insan 'Bu legal bahis ve suç olduğunu bilmiyorduk' diyor. Futbol ailesinde olanlar bahis oynayamaz! Talimatlara göre sevkler yapıldı. Kurallar bağımsız ve kendileri karar veriyorlar. 1 ile 100 maç arasında bahis oynayanlara 3 ay ceza vardı ama indirimle 45 gün oldu. Sonra yöneticilere sıra geldi. Süper Lig ve 1. Lig'i önce sevk ettik. 448 kişiyi sevk ettik, bunlardan 147'sine 45 gün ceza verildi. 301 kişiye ceza verilmedi. 100 bin maça bahis oynayana 45 gün ceza, herkesi rahatsız eder. 301 kişinin içinde bir kişi kendi takımı 1-0 öndeyken, rakip takım kazanır bahsi almış. 2024-2025'te oynamış, 4 bin TL basıp, 16 bin TL almış. Süper Lig takımında yönetici olarak yapmış bunu. Ceza almamış ama bunları ayırdık."

"TRABZONSPORLULUĞUMU KİMSE TARTIŞAMAZ"

"Trabzonspor düşmanı ilan edildik, sanki Ertuğrul Doğan'a bilerek ceza vermişiz gibi... Şehirde bunu öyle bir yaydılar ki, Trabzon düşmanı ilan edileceğiz... Taraftar gruplarına metin veriyorsunuz, bağırıyorlar. Benim Trabzonsporluluğumu kimse tartışamaz."

"KENDİ TAKIMININ ALEYHİNE OYNAYAN 1 KİŞİ DEĞİL"

"Etik Kurulu'na sevk edilecek kendi takımı aleyhine bahis oynayan isimler. Başsavcılığa da gönderdik. Gerekli bilgiyi oraya da verelim. Kendi takımın lehine oynamayı bir derece kabul edebilirsiniz... Gerçi İngiltere ve Almanya'da bu da suç. Kendi takımımın aleyhine oynamak başka boyuta geçiyor. Etik Kurulu buna bakacak. Legale bakıyoruz ama illegale de bakacağız. Kendi takımı önde olan yönetici, rakip kazanır diye oynuyorsa... Bu başsavcılık tarafının görevi, onlar çıkartıyorlar. Kendi takımının aleyhine oynayanlar Etik Kurulu'na sevk edilecek. Sonuçlara bakılacak, müdahale var mı? Altı doldurulursa, başka boyuta gider. Kendi takımının aleyhine oynayan 1 kişi değil. Süper Lig'de bazı takımlarda var. Sahaya yansıdığı ortaya çıkarsa her şey değişir! Başsavcılık ile yazışmalar yapıldı. 2. Lig ve 3. Lig sevklerini bekliyoruz. Onların içinde de kendi takımına bahis yapanlar var. Hepsini birlikte göndereceğiz Başsavcılık tarafına."

YAYIN İHALESİNDE BEKLENTİ 400 MİLYON DOLAR

"Yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nin talepleri oldu. Salı veya çarşamba, şartnameyi çıkaracağız. İhale günü 30 Kasım. Rakam olarak beklentimiz 400 milyon dolar civarında... Onun üstü de olursa olabilir. Açık ihale olacak, yüksek teklif veren kazanacak. İhaleyi alan, kaç yayın konusu halletmek zorunda. Çözmek isteyen çözer. Yeter ki niyetin çözmek olsun. Yayın kesme formülleri belli, yeter ki irade ortaya koyulsun"

"EURO2032'DE TÜRKİYE TEK BAŞINA EV SAHİBİ DE OLABİLİR"

"EURO2032 için sıkıntımız yok. İtalya'da mali ve politik sorunlar var, UEFA'dan ciddi bir uyarı geldi. 1-2 stat için yatırım yaparlarsa, ihtiyaçları karşılarlar. Bakıp göreceğiz. İtalya statları yetiştiremezse, Türkiye tek başına ev sahibi de olur. Avrupa Şampiyonası'nı yaparken, başka turnuva da düzenleriz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Olimpiyat Stadı final için 90 bin kişilik olacak. Tesis olarak sıkıntımız yok. Ankara'daki stadımız da bitecek. İspanya ile stadın açılışını yapma planımız var."

"YORULMADAN BIRAKMAM"

"Yorulmadım, adrenalin insanı dirençli tutuyor. Bir şeyi bırakıp gitmek en kolayı. Ortada şaibe varken, bırakırsanız; demek o olayın bir parçasısınız. Bizim hayatımız savaşmakla geçti. Allah yanlış yapmayı nasip etmesin. Yarınla ilgili hesabı kainatın sahibi yapıyor. Allah herkesin kalbine göre versin."

"KENDİMİ İHBAR EDİYORUM"

"Ferhat Gündoğdu ile WhatsApp yazışmam sızdı basına. 7 hakem de onlara FETÖ'cü demişim diye yazışmalarda, bana suç duyurusunda bulundu. 11 sene sonra benim için suç duyurusunda bulunuyorlar. Ferhat Gündoğdu'ya FETÖ'cüleri söyledim ve görev yapmayacaklarını söylüyorum. Kendimi ihbar ediyorum. Ceza alırsam, şeref madalyası olur benim için... WhatsApp yazışmalarından değil bu sözlerimden suç duyurusunda bulunsunlar."

"DENİZ ATEŞ BİTNEL'İN O MAÇI ARAŞTIRILSIN"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Deniz Ateş Bitnel... Galatasaray-Trabzonspor maçında 4 kırmızı kart var, Salih Dursun da kırmızı kartı alıp hakeme göstermişti. Mustafa Yumlu yumruk attı maç sonu, kırmızı göstermedi. Maçın 8-10 dakika uzaması lazım, hakem yarım dakika uzatıyor. Neden? Bir kırmızı kart daha gösterse maç iptal olacak. O maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı? Araştırılsın bu. Çağrıda bulunuyorum, araştırılsın. Hakemliği bıraktı, tanık olarak ifade veriyorsa; o maçın legal ve illegal bahisleri araştırılsın. Hakeme yumruk atan futbolcuya kırmızı kart göstermez misin? Tekme yiyecekti, uzatmıyor. 5. kırmızı kart çıksa maç iptal oluyor ve bahis patlıyor."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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