Hamile eşini kayalıklardan ittiği iddiasıyla müebbet almıştı! Yargıtay'dan tahliye kararı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hamile eşi Semra Aysal'ı fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal hakkında yeni karar verildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, dosyanın temyiz incelemesi kapsamında Aysal'ın tahliyesine hükmetti. Avukatı, müvekkilinin yaklaşık 6 yıllık tutukluluğunun sona erdiğini açıkladı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde 2018 yılında yaşanan ve 7 aylık hamile Semra Aysal'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili davada yeni gelişme yaşandı.

Eşini kayalıklardan iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hakan Aysal hakkında Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından tahliye kararı verildi.

YARGITAY'DAN TAHLİYE KARARI

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Hakan Aysal, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemenin kararına itiraz edilmesinin ardından dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, temyiz incelemesi aşamasında sanık Hakan Aysal'ın tahliyesine karar verdi.

Hamile eşini kayalıklardan ittiği iddiasıyla müebbet almıştı! Yargıtaydan tahliye kararı

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: 6 YILLIK TUTUKLULUK SONA ERDİ

Tahliye kararının ardından açıklama yapan Hakan Aysal'ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, müvekkilinin eşe karşı kasten öldürme suçunu işlemediğini savundu.

Çiçek, yerel mahkeme başkanının karara yazdığı karşı oy gerekçesi ile Yargıtay 1. Ceza Dairesindeki iki hâkimin karşı oy gerekçelerinde de bu yönde değerlendirmeler bulunduğunu belirtti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazında da benzer hususların dile getirildiğini söyleyen Çiçek, tahliye kararını değerlendirdi.

Çiçek, "Ceza Genel Kurulu'nun verdiği bu tahliye kararının sebebi müvekkilim hakkında verilen haksız ağırlaştırılmış müebbet cezasının bozulduğuna açık bir karinedir" ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin yaklaşık 4 yılı tek başına bir hücrede olmak üzere 6 yıl tutuklu kaldığını belirten avukat, verilen karardan dolayı yargı makamlarına teşekkür etti.

Hamile eşini kayalıklardan ittiği iddiasıyla müebbet almıştı! Yargıtaydan tahliye kararı

7 AYLIK HAMİLEYKEN KAYALIKLARDAN DÜŞEREK ÖLMÜŞTÜ

Olay, 19 Haziran 2018 tarihinde Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi.

Eşiyle birlikte fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıkan 7 aylık hamile Semra Aysal, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Aysal'ın karnındaki bebeği de kurtarılamadı.

Olayın şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, Hakan Aysal'ın eşinin ölümünden kısa süre önce 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından Hakan Aysal hakkında adli işlem başlatıldı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Hakan Aysal, eşini kayalıklardan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla 21 Kasım 2020 tarihinde tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aysal'ın "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sonunda sanık hakkında oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ancak mahkeme başkanı, sanığın beraat etmesi gerektiği yönünde karşı oy kullandı.

DAVADA YENİ SÜREÇ

Yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ardından dosya temyiz incelemesine taşındı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun son kararıyla Hakan Aysal'ın tahliyesine hükmedildi.

Tahliye kararı, sanığın beraat ettiği veya hakkındaki yargılamanın kesin olarak sona erdiği anlamına gelmiyor. Dosyaya ilişkin hukuki süreç, Yargıtay kararının kapsamı doğrultusunda şekillenecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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