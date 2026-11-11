Ortağını evine çağırıp 20 yerinden bıçakladı! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Adana’da yaklaşık 5 milyon liralık çatı işi ortaklığı nedeniyle aralarında husumet çıkan iki ortağın tartışması kanlı bitti. Para meselesini konuşmak için evine çağırdığı ortağını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli, cinayetin ardından polise giderek teslim oldu. “Bir anlık sinirle saldırdım, çok pişmanım” diyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 1 Kasım'da gece saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah G. (34), Erdal Sağır (45) ile ortak çatı işine girmeye karar verdi.

5 MİLYON TL VERDİĞİ ORTAĞINI BIÇAKLADI

Abdullah G., ortaklık için Erdal Sağır'a yaklaşık 5 milyon TL para verdi. Bir süre sonra Abdullah G., verdiği parayla ilgili dönüş olmayınca tartışma yaşanmaya başladı. Erdal Sağır, para konularını görüşmek için Abdullah G.'yi evine çağırdı. Çıkan kavgada Abdullah G., Erdal Sağır'ı 20 yerinden bıçakladı.

POLİSE GİDİP SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ardından Abdullah G., polis merkezine gidip 'Ortağımı bıçakladım' diyerek teslim oldu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gitti. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde Erdal Sağır'ın öldüğü tespit edildi.

“BİR ANLIK SİNİRLE SALDIRDIM, PİŞMANIM”

Cinayet ekiplerince gözaltına alınan Abdullah G., emniyete götürüldü. Cinayet dedektiflerinin sorgusunda Abdullah G., "Ortak iş yapmak için para verdim. Paranın dönüşü olmayınca aramızda kavga çıktı. Bir anlık sinirle saldırdım, çok pişmanım" dediği iddia edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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