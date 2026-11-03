Cinayetten önce yapay zekaya danışmış! 14 yaşındaki Murat'ın ölümünde çarpıcı detay

Sakarya’da misafirliğe gittiği evde tabancayla vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat İmrağ’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Olayın şüphelisi 16 yaşındaki çocuk hakkında 27 yıla, silahın sahibi dedesi hakkında ise 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanığın olay öncesinde yapay zeka uygulamasına silahların öldürücü gücü ve alabileceği cezalarla ilgili sorular yönelttiği de soruşturma dosyasına girdi.

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Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi Türkmen Sokak'ta 24 Temmuz'da meydana gelen olayda, F.K.'ye ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu Murat İmrağ (14) hayatını kaybetti.

Cinayetten önce yapay zekaya danışmış! 14 yaşındaki Muratın ölümünde çarpıcı detay

14 YAŞINDAKİ MURAT’I BAŞINDAN VURDU

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Y.D.S. hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, 16 yaşındaki Y.D.S.'nin 'tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 19 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Dosyada, olaydan bir gün önce ablasının doğum günü kutlaması için İstanbul'dan Sakarya'ya gelen Murat İmrağ'ın, geceyi Y.D.S. ile birlikte evin üçüncü katında geçirdiği aktarıldı. Olay günü iki çocuğun, Y.D.S.'nin dedesi F.K.'nin yatak odasında telefonla oynadığı sırada sanığın komodinin alt çekmecesinden dedesine ait ruhsatlı tabancayı aldığı ve Murat İmrağ'ın başına doğru bir el ateş ettiği kaydedildi.

Cinayetten önce yapay zekaya danışmış! 14 yaşındaki Muratın ölümünde çarpıcı detay

SİLAHI BİR YIL ÖNCE DE GÖSTERMİŞ

İddianamede, kriminal incelemede Murat İmrağ'a ait svaplarda atış artığı tespit edildiği, Y.D.S.'ye ait svaplarda ise atış artığına rastlanmadığı belirtildi. Sanığın olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini söylediği ancak ateş ettikten sonra silahı yeniden çekmeceye koyması, elinde bulunabilecek atış artığı izlerini yok ettiği yönündeki değerlendirmeler, telefonunda silah kullanımına ilişkin görseller bulunması ve tanık beyanlarının birlikte ele alındığı aktarıldı. Dosyada ayrıca sanığın olaydan yaklaşık bir yıl önce belinden çıkardığı silahı Murat İmrağ'a gösterdiğine ilişkin beyanın da yer aldığı belirtildi. Savcılık, tüm bu hususları birlikte değerlendirerek sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği yönünde kamu davası açmaya yeterli şüpheye ulaşıldığını kaydetti.

Cinayetten önce yapay zekaya danışmış! 14 yaşındaki Muratın ölümünde çarpıcı detay

SİLAHIN SAHİBİ DEDEYE DE DAVA AÇILDI

Olayda kullanılan ruhsatlı tabancanın sahibi F.K. hakkında da ayrı bir iddianame hazırlandı. Silahın gerekli dikkat ve özen gösterilmeden muhafaza edildiği değerlendirmesine yer verilen iddianamede, F.K.'nin 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bu iddianame 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Cinayetten önce yapay zekaya danışmış! 14 yaşındaki Muratın ölümünde çarpıcı detay

YAPAY ZEKAYA SORDUĞU SORULAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına, Y.D.S.'nin olaydan önce yapay zeka uygulamasıyla yaptığı yazışmalar da girdi. Sanığın 11 Temmuz'da silahların zarar verme gücü, birini öldürmesi halinde alabileceği ceza, meşru müdafaa ve müebbet hapis gibi konularda sorular yönelttiği, 18 Temmuz'da ise "Boş silahı şeytan doldurur mu?" sorusunu sorduğunun tespit edildiği belirtildi. Olay çerçevesinde daha önce serbest bırakılan silah sahibi F.K. de soruşturma çerçevesinde yeniden gözaltına alınmış, 16 Ekim'de tutuklanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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