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3. Sayfa

Düğün salonunda cinayet: Boğazını keserek öldürdüler

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İstanbul Küçükçekmece'de bir düğün salonunda iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgada boynundan bıçaklanarak ağır yaralanan K.B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın şüphelisi R.T. Avcılar'da suç aleti olduğu değerlendirilen bıçakla birlikte yakalandı.

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İstanbul Küçükçekmece'de bir düğün salonunda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 1 saat devam ettiği öne sürülen olayda boğazından bıçaklanan kişi, tedavi altına alındığı hastanede vefat etti.

Düğün salonunda cinayet: Boğazını keserek öldürdüler
Başlık ResmiDüğün salonunda cinayet: Boğazını keserek öldürdüler

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda alkollü oldukları öğrenilen R.T. (44) ile K.B. (33) henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Düğün salonunun dışına da taşan kavgada, K.B. bıçakla boynundan ağır yaralandı.

Düğün salonunda cinayet: Boğazını keserek öldürdüler
Başlık ResmiDüğün salonunda cinayet: Boğazını keserek öldürdüler
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Sokak ortasında cinayet! İki esnafın tartışması kanlı bitti
3. SAYFA

Sokak ortasında cinayet! İki esnafın tartışması kanlı bitti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Düğün salonunda cinayet: Boğazını keserek öldürdüler
Başlık ResmiDüğün salonunda cinayet: Boğazını keserek öldürdüler

CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli R.T'yi olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla birlikte Avcılar’da gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürdüğü öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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