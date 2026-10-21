İstanbul Bayrampaşa’da aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen iki esnaf arasındaki tartışma kanlı bitti. Kasaplık yapan Fikret Korkmaz, Recep P. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

ALACAK VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ

İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Fikret Korkmaz ile Recep P. sokakta tartışmaya başladı. İki esnaf arasındaki kavgada kan aktı.

Sokak ortasında cinayet! İki esnafın tartışması kanlı bitti

BIÇAKLANAN FİKRET KORKMAZ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Recep P., kasaplık yapan Fikret Korkmaz'ı bıçakladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Fikret Korkmaz hayatını kaybederken, Recep P. ise gözaltına alındı.

Sokak ortasında cinayet! İki esnafın tartışması kanlı bitti

CİNAYETİN GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Yaşanan olayı gördüğünü söyleyen Mustafa Koç, "Ölen adam kasaplık yapıyordu. Şu duvarın dibinde tartıştılar. Benim arkadaş vardı, onları ayırmaya çalıştı. Baktı ki bıçak olayı var, o da oradan çekildi. Muhtemelen aralarında alacak verecek davası vardı" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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