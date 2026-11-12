Malatya'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip olay yerinde
Son dakika... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 civarında helikopter düştü. Kazanın olduğu mevkiiye çok sayıda itfaiye, 112, AFAD ekibi sevkedilirken bölgede başlayan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü.
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Kazanın olduğu bölgeye emniyet ve askeri yetkililerde incelemelerde bulunuyor.
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