Gündem

Malatya'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip olay yerinde

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Son dakika... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaydet
|

Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 civarında helikopter düştü. Kazanın olduğu mevkiiye çok sayıda itfaiye, 112, AFAD ekibi sevkedilirken bölgede başlayan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü.

ÖNERİLEN HABERLER
Everest
DÜNYA

Everest'te iki helikopter havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kazanın olduğu bölgeye emniyet ve askeri yetkililerde incelemelerde bulunuyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER