Malatya'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip olay yerinde

Son dakika... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 civarında helikopter düştü. Kazanın olduğu mevkiiye çok sayıda itfaiye, 112, AFAD ekibi sevkedilirken bölgede başlayan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Kazanın olduğu bölgeye emniyet ve askeri yetkililerde incelemelerde bulunuyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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