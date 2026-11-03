Everest'te iki helikopter havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Nepal'de dünyanın en yüksek dağı Everest'in eteklerinde iki helikopter havada çarpıştı. İniş sırasında meydana gelen kazada bir turist hayatını kaybetti, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Nepal'in Everest Dağı bölgesinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, en az iki kişi yaralandı.

Sabah saat 08.11'de Everest Ana Kampı yakınlarındaki Pheriche köyünde, Fishtail Air ve Dynasty Air şirketlerine ait iki helikopter, yaklaşık 4 bin 200 metre rakımdaki bölgeye iniş yapmaya çalışırken havada çarpıştı.

Everestte iki helikopter havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

HELİKOPTERLER YERE ÇAKILDI!

Çarpışmanın ardından iki helikopter de yere düştü. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, kazanın meydana geldiği alanda bulunan çok sayıda kişinin panik içinde güvenli bölgelere kaçtığı görüldü.

Kazada 47 yaşındaki Hindistan vatandaşı Vasanth Kumar Balaramaramadu hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda vatandaşı Shailesh Krishna Patel ise yaralandı. Patel, Prabhu Air'e ait helikopterle başkent Katmandu'daki Mediciti Hastanesine kaldırıldı.

Everestte iki helikopter havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

KURTARILAN TURİSTLERİ TAŞIYORDU

Fishtail Air'e ait helikopterin Everest bölgesinden tahliye edilen yolcuları taşıdığı öğrenildi.

Şirket yetkilileri, helikopterde bulunan Hindistan ve Yeni Zelanda vatandaşlarının turist olduğunu açıkladı.

Dynasty Air'e ait diğer helikopter ise kargo taşıyordu.

Yerel kaynaklar, Fishtail Air pilotu Prajjwal KC ile Dynasty Air pilotu Rabindra Prajapati'nin kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğunu aktardı.

İki helikopterde toplam kaç kişinin bulunduğu henüz netleşmedi.

EVEREST'TE KRİTİK BÖLGE

Kazanın yaşandığı Pheriche köyü, Everest Ana Kampı güzergahında ve yaklaşık 4 bin 200 metre yükseklikte bulunuyor.

Karayolu ulaşımının bulunmadığı bölgede helikopterler, özellikle rahatsızlanan veya yolculuklarını tamamlayamayacak durumda olan dağcıların tahliyesinde kullanılıyor.

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