Bosna Hersek'te Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) bünyesinde görev yapan İtalya'ya ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanırken, kaza ülkedeki uluslararası güçlerin 1997'den bu yana yaşadığı en ağır olay olarak kayıtlara geçti.

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Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Brçko bölgesinde Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR) ait bir askeri helikopterin görev sırasında düştüğü kazada bir asker daha hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşanan toplam can kaybı 4'e yükseldi.

CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ

Kazaya karışan helikopterin, İtalya'ya ait CH-47 Chinook tipi askeri nakliye helikopteri olduğu bildirildi. İtalya Savunma Bakanlığı'ndan yayımlanan açıklamada, "Bosna Hersek'te EUFOR Althea misyonu kapsamında görev yapan bir İtalyan helikopterinin kazasında 2'si İtalyan Kara Kuvvetleri, 2'si de İtalyan Kızılhaçı Gönüllü Askeri Birliği mensubu olmak üzere, 4 askeri personel hayatını kaybetmiştir. Helikopterde toplam 15 personel bulunuyordu. Yaralanan 11 kişinin tedavileri sürüyor ve an itibarıyla hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmuyor" denildi.

Bosna Hersek'te AB Barış Gücü helikopteri düştü! 4 ölü, 11 yaralı

MELONİ'DEN TAZİYE MESAJI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise askerlerin ailelerine taziye dileklerini ileterek, "Düşüncelerim hayatını kaybedenler, aileleri ve bölgede barış ve istikrar için yürütülen misyonda görev yaparken bu acı dolu saatleri yaşayanlarla birlikte. Şahsım ve İtalyan hükümeti adına, en içten dayanışma duygularımı iletiyorum" diye yazdı.

1997'DEN BU YANA ULUSLARARASI GÜÇLERİN YAŞADIĞI EN AĞIR KAZA

Söz konusu kaza, ölü ve yaralı sayısı bakımından Bosna Hersek'teki uluslararası güçlerin 1997'den bu yana yaşadığı en ağır kaza oldu.

Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasındaki savaşa son veren Dayton Barış Antlaşması'nın ardından ülkede önce NATO öncülüğündeki Uygulama Kuvveti (IFOR) ardından da İstikrar Kuvveti (SFOR) görev yapmıştı. 2004 yılında ise AB Konseyi'nin kararıyla SFOR'un yerini EUFOR almıştı.

Bosna Hersek'te AB Barış Gücü helikopteri düştü! 4 ölü, 11 yaralı

EUFOR-Althea misyonu, Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesi hükümetinin son yıllardaki ayrılıkçı adımlarının ardından ülkedeki askeri varlığını güçlendirmiş ve ülkenin güvenlik ve istikrarı açısından kritik rol üstlenmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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