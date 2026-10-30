Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, geçtiğimiz gün Green Lanes bölgesindeki bir Türk işletmesini ziyaret ederek künefe yaptı. Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden birini hazırlamak için ocağın başına geçen Khan, Türklerin Londra'ya katkılarına da değinirken, o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Londra Belediye Başkanı Khan, geçtiğimiz gün şehrin Green Lanes bölgesinde bulunan bir Türk tatlıcısını ziyaret etti. Ziyareti sırasında geleneksel Türk tatlısı künefenin yapımını deneyen Khan, tezgâhın başına geçerek tatlı hazırladı. Khan'ın künefe yaptığı anlar kısa sürede sosyal medyada da yayıldı.

Londra Belediye Başkanı Khan'dan künefe şov! Türk işletmeciyle sohbeti gündem oldu

TÜRK TOPLUMUNUN LONDRA’YA KATKILARINI ÖVDÜ

Türk işletmeci Ahmet Murat Üstünsürmeli'den künefenin nasıl hazırlandığını ve işletmenin geçmişini dinleyen Khan, Türk toplumunun Londra'ya katkılarına da değindi. Özellikle Hackney, Enfield ve Haringey bölgelerinde geniş Türk topluluklarının yaşadığını belirten Khan, Türkiye’nin Londra sakinlerinin doğum ülkeleri sıralamasında 13. sırada yer aldığını söyledi.

Khan, 8 bin İngiliz şirketinin Türkiye'yle ticaret yaptığına da işaret ederek 2050'de Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük 4'üncü ekonomisi olmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Londra Belediye Başkanı Khan'dan künefe şov! Türk işletmeciyle sohbeti gündem oldu

Türk toplumunun şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Khan, ziyaret sırasında işletme sahibiyle de samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Londra Belediye Başkanı Khan'dan künefe şov! Türk işletmeciyle sohbeti gündem oldu

“GÖREVİM SONA ERDİĞİNDE BANA İŞ VERECEK”

Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri ise Khan'ın Türk işletmeciye yaptığı esprili teklif oldu. Belediye başkanlığı görevi sona erdiğinde Üstünsürmeli’nin kendisine bir iş vereceğini söyleyen Khan, restoran çalışanlarını ve işletmeciyi esprisiyle gülümsetti.

Londra Belediye Başkanı Khan'dan künefe şov! Türk işletmeciyle sohbeti gündem oldu

Londra Belediye Başkanı'nın künefe hazırladığı görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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