Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerini Luiz Inacio Lula da Silva'ya kaybettikten sonra ABD'ye kaçan Senatör Flavio Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisini 'Brezilya'nın lideri' ilan etti. ABD Başkanı Trump ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin kendisine destek verdiğini açıklayan Bolsonaro, mücadelesini ABD'den sürdüreceğini söyledi.

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Brezilya'da seçim yenilgisinin ardından ülkesinden ayrılarak ABD'nin Miami kentine giden sağcı Senatör Flavio Bolsonaro'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu olan senatör, X hesabından yayımladığı açıklamada kendisini "Brezilya'nın lideri" olarak nitelendirdi.

Ülkesinden kaçtığı yönündeki iddiaları reddeden Bolsonaro, Brezilya'yı terk etmesinin bir kaçış değil, siyasi mücadelesini sürdürmek için aldığı bir karar olduğunu savundu.

Seçim sonrası ABD'ye kaçmıştı! Bolsonaro kendisini 'Brezilya lideri' ilan etti

KENDİSİNİ ‘SEÇİLMİŞ DEVLET BAŞKANI’ İLAN ETTİ

ABD'nin Miami kentine kaçan Bolsonaro, X sosyal medya platformunda paylaştığı mektupta kendisini "seçilmiş gerçek devlet başkanı" ilan ederken, kısa süre sonra sildiği paylaşımını revize ederek söz konusu ifadeyi "Brezilya'nın lideri" şeklinde değiştirdi.

Mektubunda uluslararası müttefiklerine minnettarlığını dile getiren Bolsonaro, kaçış sürecinde kendisine destek veren devlet başkanlarının adlarını açıkça zikretti.

Seçim sonrası ABD'ye kaçmıştı! Bolsonaro kendisini 'Brezilya lideri' ilan etti

MILEI VE TRUMP’A ÖZEL TEŞEKKÜR

Bolsonaro, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bana sağladığı desteğe teşekkür ederim. Bu destek, ilk olarak Brezilya'dan çıkışımda ve ardından kardeşim Eduardo'nun da yaşadığı ABD topraklarına varışımda hayati önem taşıdı. Burası bir özgürlükler ülkesi ve ülkemdeki iyi insanlarla aynı değerleri paylaşan kardeşlerin diyarıdır. Başkan Trump, ifade özgürlüğünün büyük bir savunucusudur."

Bolsonaro, uluslararası topluma Brezilya'da yaşananların normalleştirilmemesi çağrısında bulunurken, mektupta ülkeden kaçtığı yönündeki iddiaları reddederek Brezilya'yı terk etmesini bir kaçış değil, "mücadele stratejisi" olarak nitelendirdi.

Seçim sonrası ABD'ye kaçmıştı! Bolsonaro kendisini 'Brezilya lideri' ilan etti

"BREZİLYA'DAN KAÇMADIM"

Ülkedeki mevcut yönetimi ve yargıyı "olağanüstü rejim" olarak nitelendiren Bolsonaro, "Açıkça belirtmek isterim ki Brezilya'dan kaçmadım, Brezilya için dışarı çıktım. Halkımın hak ettiği lider olabilmek adına bu olağanüstü rejimden ayrıldım." değerlendirmesinde bulundu.

Bolsonaro, Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Cristiano Zanin'i oy verme süresini iki saat uzatıp seçimlere müdahale etmekle suçlayarak, söz konusu kararın Lula da Silva'nın ilk tur ile ikinci tur arasında 10 milyondan fazla ek oy almasını sağladığını ileri sürdü.

Seçim sonrası ABD'ye kaçmıştı! Bolsonaro kendisini 'Brezilya lideri' ilan etti

"VATANIMI TERK ETMEK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU"

Ülkeyi terk etme kararının "zorunluluktan" kaynaklandığını savunan Bolsonaro, "Vatanımı terk etmek gibi bir niyetim yoktu ama bunun nereye varacağını çok iyi biliyorum. Bu, herhangi bir darbenin klasik el kitabıdır. Babam eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile başlayan ve binlerce sıradan yurtsever Brezilyalıya, hatta ABD vatandaşlarına kadar uzanan siyasi zulmün tek bir amacı vardır: Petist bir organize suç örgütü tarafından kontrol edilen Yüksek Mahkeme aracılığıyla Brezilya'da kurulan olağanüstü rejime karşı çıkan herkesi susturmak." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, Küba bağımsızlık kahramanı Jose Marti ile Venezuelalı muhalif liderler Juan Guaido, Edmundo Gonzalez ve Maria Corina Machado'nun adlarını anan Bolsonaro, bu isimlerin de "mücadele ettikleri rejimler tarafından suçlu muamelesi gördüğünü" öne sürdü.

Seçim sonrası ABD'ye kaçmıştı! Bolsonaro kendisini 'Brezilya lideri' ilan etti

Mücadelesini ABD'den sürdüreceğini vurgulayan Bolsonaro, mektubunu şu sözlerle tamamladı:

"Bu, Brezilya'da demokrasi, insan hakları ve özgürlük için yürüttüğümüz mücadelenin sadece başlangıcıdır. Yalnızca bana oy veren 60 milyon seçmenime değil, tüm Brezilya halkına söylemek isterim ki ben Brezilya'nın lideriyim ve seçimleri çalan suçlular ülkede bir tiranlık kuran organize bir suç örgütünün parçasıdır. Değişim özlemi çeken sizler bilin ki sizi asla terk etmeyeceğim, ulusumuzun özgür sesi ve lideri olacağım."



Bolsonaro'nun "hile" iddialarına rağmen seçim sonuçları, Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), yargı organları, iktidar ve kendisini devlet başkanı adayı gösteren Liberal Parti (PL) dahil ülkedeki resmi kurumlar tarafından tanınmış ve kabul edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro, pazar günü yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı yenilgiye uğramasının ardından ülkesinden ayrılmıştı.

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları süren Bolsonaro'nun pasaportuna da el konulması kararı verilmiş ancak Bolsonaro'nun bu süre dolmadan Brezilya'dan gizlice bir uçakla ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Seçim sonrası ABD'ye kaçmıştı! Bolsonaro kendisini 'Brezilya lideri' ilan etti

Bolsonaro'nun önce yerel saatle salı akşamı Arjantin'e gittiği, oradan da Ekvador'a geçtiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı.

Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan “Dark Horse (Karanlık At)” adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında, Brezilya'daki seçim sonuçlarını şüpheyle karşıladığını ve Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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