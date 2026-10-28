Brezilya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun, mahkemenin seyahat yasağına rağmen ABD'ye kaçtığı bildirildi. Miami'ye uçakla ulaştığı belirtilen Bolsonaro'nun ülkeden nasıl ayrıldığı araştırılırken, babası eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da 2022'deki seçim yenilgisinin ardından ABD'ye gitmesi yeniden gündeme geldi.

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Brezilya'da 25 Ekim Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimini kaybeden eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro'nun ABD'ye kaçtığı öne sürüldü.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Bolsonaro, hakkındaki seyahat kısıtlamasına rağmen salı günü Miami'ye ulaştı. Kardeşi Eduardo Bolsonaro'nun da kendisini karşılamak için Florida'ya gittiği belirtildi.

Brezilya gazetesi O Globo'nun aileye yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Flavio Bolsonaro, Miami'ye uçakla geldi. Teksas'ta yaşayan kardeşi Eduardo Bolsonaro'nun ise eşi ve çocuklarıyla Florida'ya giderek ağabeyini karşıladığı aktarıldı. Eduardo'nun, kardeşinin ülkeden ayrılışını ayarlamak için ABD'li yetkililerle görüştüğü de öne sürüldü.

Babasının izinden gitti! Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye kaçtı

“ÜLKEYE GİRİŞLERİNE İZİN VERİLECEK”

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, salı günü yaptığı açıklamada Bolsonaro ve ailesine vize verileceğini ve ülkeye girişlerine izin verileceğini doğruladı.

Babasının izinden gitti! Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye kaçtı

PASAPORTU İPTAL EDİLMİŞTİ

Bolsonaro'nun ABD'ye gittiği haberleri, Brezilya Federal Polisinin resmi ve diplomatik pasaportlarını iptal etmesinin ardından geldi. Yüksek Federal Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, pazartesi günü verdiği kararla Senatörün pasaportlarını 24 saat içinde teslim etmesini istedi. Ancak Bolsonaro'nun karara uymaması üzerine belgeler iptal edildi.

Bolsonaro'nun seyahat kısıtlamasının, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğu belirtildi. Senatör ayrıca, babası Jair Bolsonaro hakkında çekilen Dark Horse adlı biyografik filmin finansmanına ilişkin ayrı bir soruşturmayla da karşı karşıya.

Babasının izinden gitti! Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye kaçtı

“ÜLKEYİ TERK ETMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM” DEMİŞTİ

Hakkındaki iddiaları reddeden Flavio Bolsonaro, pazartesi günü Brezilya'dan ayrılmayı düşünmediğini söylemişti. Bolsonaro, "Ülkeyi terk etmeyi hiç düşünmedim. Pasaportlarımı teslim edeceğim ve bu rezalete karşı kendimi savunacağım" ifadelerini kullanmıştı. Mahkeme kararını da kendisini korkutmaya yönelik açık bir girişim olarak nitelendirmişti. Brezilya

“SAKLAYACAK BİR ŞEYİNİZ YOKSA KORKACAK BİR ŞEYİNİZ DE OLMAZ”

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise Bolsonaro'nun ülkeden ayrıldığı yönündeki haberleri eleştirdi. Rakibinin Brezilya'da kalıp hakkındaki suçlamalara cevap vermesi gerektiğini savunan Lula, "Kalabilirdi ve hakkındaki suçlamaların doğru olmadığını kanıtlayabilirdi" dedi. Lula, "Saklayacak bir şeyiniz yoksa, korkacak bir şeyiniz de olmaz. Kendi ülkesinden gizlice kaçan bir vatandaş, saklayacak bir şeyi olduğu için bunu yapar" ifadelerini kullandı.

Babasının izinden gitti! Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye kaçtı

BREZİLYA’DAN NASIL AYRILDIĞI BİLİNMİYOR

Bolsonaro'nun Brezilya'dan nasıl ayrıldığına ilişkin belirsizlik ise sürüyor. Arjantin basınında yer alan haberlerde, Senatörün ulusal kimlik kartıyla kara yolundan Arjantin'e geçtiği ve buradan ailesiyle özel uçakla Miami'ye gitmeyi planladığı öne sürüldü. Haberlere göre Arjantinli Baires Fly SA şirketine ait Gulfstream G400 tipi özel jet, pazartesi akşamı Brezilya sınırına yakın Puerto Iguazu Havalimanı'na indi. Ancak uçağın salı günü havalimanında kaldığı, kalkışın gerçekleşmediği bildirildi.

‘KAFASINI TOPARLAMAK İÇİN’ ZAMANA İHTİYACI VARMIŞ

Bolsonaro'nun kampanya koordinatörü Senatör Rogerio Marinho başlangıçta ülkeden ayrıldığı haberlerini yalanlamıştı. Ancak Marinho daha sonra Bolsonaro'nun salı sabahı kendisine bir mesaj gönderdiğini ve ulaşılmaz hâle gelmeden önce kafasını toparlamak için zamana ihtiyacı olduğunu söylediğini aktardı.

Babasının izinden gitti! Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye kaçtı

BABASI DA ABD'YE GİTMİŞTİ

Flavio Bolsonaro'nun ABD'ye gittiği yönündeki haberler, babası Jair Bolsonaro'nun 2022'deki seçim yenilgisinin ardından yaşananları yeniden gündeme getirdi. Jair Bolsonaro da Lula karşısında seçimi kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmemiş ve ABD'ye gitmişti.

Brezilya'ya dönen eski devlet başkanı, destekçilerinin başkent Brasilia'daki devlet kurumlarına düzenlediği saldırının ardından yürütülen soruşturmada darbe girişimi planlamaktan 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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