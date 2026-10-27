Brezilya'da sandık sonrası deprem! Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Flavio Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı.

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Brezilya'da 25 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Luiz Inacio Lula da Silva'ya yenilen Flavio Bolsonaro hakkında yeni adli süreçler başlatıldı.

Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, Bolsonaro'nun pasaportlarını teslim etmesine ve ülke dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.

PASAPORTLARINI 24 SAAT İÇİNDE TESLİM EDECEK

Karar kapsamında Federal Polis, Bolsonaro'dan normal ve diplomatik pasaportlarının yanı sıra varsa başka ülkelere ait pasaportlarını da 24 saat içinde teslim etmesini istedi.

Yargıç Moraes, senatörün yurt dışına çıkmasını engellemek amacıyla sınır kontrol sistemine uyarı kaydı girilmesi talimatını verdi.

Bolsonaro'nun, kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturulan avukat ve yakın arkadaşı Willer Tomaz ile doğrudan veya dolaylı olarak iletişim kurması da yasaklandı.

"KİMSE BENİ SUSTURAMAYACAK"

Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın, babası eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun evinden ayrıldığı sırada kendisine tebliğ edildiğini söyledi.

Yargıç Moraes'in, kardeşi Eduardo Bolsonaro'nun 23 Ekim'de yaptığı açıklamayı gerekçe gösterdiğini öne sürdü. Eduardo Bolsonaro'nun, kardeşinin seçimleri kaybetmesi halinde Brezilya'dan ayrılmasını önerdiği aktarılmıştı.

Flavio Bolsonaro ise "Ben böyle bir şey söylemedim. Pasaportumu elimden almak için bu yeterli bir gerekçe mi? Bu adalet mi?" sözleriyle karara tepki gösterdi.

Pasaportlarını teslim edeceğini açıklayan Bolsonaro, "Beni açıkça sindirmeyi amaçlayan bu hukuksuzluğa karşı kendimi savunacağım. Ancak ne olursa olsun kimse beni susturamayacak" dedi.

ABD BASINI: BOLSONARO HAPİS KORKUSUYLA GERİ ADIM ATTI

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, Bolsonaro'nun seçim sonuçlarının iptali için başlatmayı planladığı hukuki mücadeleden geri adım attığını yazdı.

Gazeteye konuşan Bolsonaro ailesinin bir danışmanı, kararın arkasında senatörün hapse girme endişesinin bulunduğunu öne sürdü.

"Flavio pes etti" diyen danışman, "Çok korkmuş durumda. Babasının hapiste öleceğinden, kendisinin bu hafta hapse atılacağından ve uzun bir hapis cezasının kendisini beklediğinden endişe ediyor" ifadelerini kullandı.

Bolsonaro, seçim gecesi oy verme süresinin iki saat uzatılmasını gerekçe göstererek seçimlerin iptalini talep edeceğini açıklamıştı. Ancak daha sonra seçim sonucunu doğrudan geçersiz kılmaya yönelik girişiminden vazgeçti.

SEÇİM KAMPANYASINA YABANCI FİNANSMAN SORUŞTURMASI

Bolsonaro hakkında bir başka soruşturma kararı da Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Flavio Dino'dan geldi.

Dino, Bolsonaro'nun devlet başkanlığı seçim kampanyasına yabancı kaynaklardan finansman sağlandığı ve seçim sürecinde sosyal medya algoritmalarının manipüle edildiği iddialarının Federal Polis tarafından soruşturulmasına karar verdi.

LULA DA SILVA YENİDEN SEÇİLDİ

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin açıkladığı verilere göre devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Lula da Silva, geçerli oyların yüzde 51,78'ini alarak yeniden seçildi.

Flavio Bolsonaro ise yüzde 48,22 oyda kaldı.

Seçimlerin ardından hukuki süreçlerle karşı karşıya kalan Bolsonaro'nun senatörlük görevi de Şubat 2027'de sona erecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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