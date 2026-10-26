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Brezilya'da seçimin galibi belli oldu! Lula da Silva yeniden Devlet Başkanı seçildi

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Brezilya'da seçimin galibi belli oldu! Lula da Silva yeniden Devlet Başkanı seçildi
Başlık ResmiBrezilya'da seçimin galibi belli oldu! Lula da Silva yeniden Devlet Başkanı seçildi

Brezilya'daki başkanlık seçiminin ikinci turunda mevcut Devlet Başkanı ve İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva, oyların yüzde 51,77'sini alarak 4'üncü kez devlet başkanı seçildi. İlk turda gerisinde kaldığı rakibi Flavio Bolsonaro'yu mağlup eden Lula, ülke demokrasi tarihinde ilk turu ikinci sırada bitirip ikinci turda zafere ulaşan ilk aday olarak tarihi bir geri dönüşe imza attı.

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Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.

TEK BAŞINA YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Ülkede Olağan Genel Seçimlerin (Eleiçao Geral Ordinaria) sonuçlarına göre, oyların yüzde 96,76'sı sayıldı. İşçi Partisi (PT) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 64 milyon 168 bin oy ve yüzde 51,77'lik oranla seçim yarışını önde tamamlamayı garantiledi.

Özgürlük Partisi (PL) adayı sağcı senatör Flavio Bolsonaro ise 59 milyon 790 bin oy ve yüzde 48,23'lük oranla ikinci sırada yer aldı.

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Bu sonuç, askeri diktatörlüğün (1964-1985) sona ermesi ve demokrasiye geçilmesinden bu yana, ilk turu ikinci sırada tamamlayan bir adayın ikinci turda rakibini geride bırakarak seçimi kazandığı ilk tarihi geri dönüş oldu.

Kariyeri boyunca 7'nci kez devlet başkanlığı seçimlerine katılan Lula da Silva, bu zaferle Brezilya'yı 4'üncü kez yönetme hakkı kazandı.

4 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turda sağcı aday Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45,1 oranında oy almıştı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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