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Sırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Vucic yenilgiyi kabul etti: Bu seçimleri kaybettik

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Sırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Vucic yenilgiyi kabul etti: Bu seçimleri kaybettik
Başlık ResmiSırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Vucic yenilgiyi kabul etti: Bu seçimleri kaybettik

Sırbistan'da başbakanlık için yarışan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçim yenilgisini kabul ederek, "Bu seçimleri kaybettiğimiz açık. Parlamentoda Öğrenci Listesi yaklaşık 135, biz ise yaklaşık 105 sandalye alacağız. Bizim yaklaşık 1 milyon 720 bin, onların ise yaklaşık 2 milyon 200 bin oyu var" dedi.

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Sırbistan’da 250 sandalyeli Ulusal Meclisin yeni üyelerini belirlemek amacıyla düzenlenen erken genel seçimde oy verme işlemi yerel saatle 20.00’de sona erdi. Sabah saat 07.00’de başlayan oylamada, kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen sandık başına gitti.

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK), saat 19.00 itibarıyla seçime katılım oranının yüzde 67,6’ya ulaştığını duyurdu. Son olarak 2023’te yapılan seçimlerde katılım oranı yüzde 58 olarak kaydedilmişti.

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VUCİC YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde yenilgiyi kabul etti. Vucic, “Bu seçimleri kaybettiğimiz açık” diyerek parlamentodaki sandalye dağılımına ilişkin tahminlerini paylaştı:

"Bu seçimleri kaybettiğimiz açık. Parlamentoda Öğrenci Listesi yaklaşık 135, biz ise yaklaşık 105 sandalye alacağız. Bizim yaklaşık 1 milyon 720 bin, onların ise yaklaşık 2 milyon 200 bin oyu var"

Sırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Vucic yenilgiyi kabul etti: Bu seçimleri kaybettik
Başlık ResmiSırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Vucic yenilgiyi kabul etti: Bu seçimleri kaybettik

SEÇİM MERKEZLERİNDE ŞİDDET OLAYLARI

Seçim günü bazı sandık merkezlerinde şiddet olayları yaşandığı bildirildi. Sırbistan medyasında yer alan haberlerde, maskeli grupların oy kullandıktan sonra merkezlerden ayrılan bazı vatandaşlara sopalarla saldırdığı aktarıldı.

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Sırbistan İçişleri Bakanlığı da Lazarevac’ta yaşanan olaylarda iki polisin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, bazı kişilerin polis ekiplerine taş ve tehlikeli maddeler fırlattığını bildirdi.

Sırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Vucic yenilgiyi kabul etti: Bu seçimleri kaybettik
Başlık ResmiSırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Vucic yenilgiyi kabul etti: Bu seçimleri kaybettik

Avrupa Birliği’nin Sırbistan Büyükelçisi Andreas von Beckerath, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddet olaylarından duyduğu endişeyi dile getirdi. Von Beckerath, tüm taraflara sakin kalma, sorumlu davranma ve şiddet ile provokasyonlardan kaçınma çağrısında bulunurken, yetkili kurumların seçim sürecine katılan herkesin güvenliğini sağlaması gerektiğini vurguladı.

SANDIKLARDA USULSÜZLÜK İDDİALARI

Seçim sürecinde bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığı yönünde iddialar da gündeme geldi. Oy pusulalarının fotoğraflandığı ve birden fazla oy kullanılmasını önlemesi gereken sistemlerin gerektiği şekilde işletilmediği öne sürüldü.

Söz konusu iddialara ilişkin kesinleşmiş bir değerlendirme paylaşılmadı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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