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Seçim günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ailesine saldırı! Annesi yaralandı

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Seçim günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ailesine saldırı! Annesi yaralandı
Başlık ResmiSeçim günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucicin ailesine saldırı! Annesi yaralandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in annesi Angelina Vucic, başkent Belgrad'da saldırıya uğradı. İktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS), bir grup kişinin Cumhurbaşkanı'nın annesini ittiğini, hakaretler savurduğunu ve alışveriş poşetlerini parçaladığını açıkladı. Olayın ardından polise suç duyurusunda bulunulurken saldırganların cezalandırılması istendi.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in annesi Angelina Vucic, başkent Belgrad'da saldırıya uğradı.

İktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS), saldırıyı kınayarak sorumluların cezalandırılmasını istedi.

CUMHURBAŞKANI'NIN ANNESİNİ İTTİLER

SNS'nin açıklamasına göre protesto hareketini destekleyen bir grup genç erkek, Angelina Vucic'i iterek kendisine bağırdı ve hakaretler savurdu.

Saldırganlar, Vucic'in annesinin pazardan aldığı yiyeceklerin bulunduğu poşetleri de parçaladı.

Parti, yaşananları "kabul edilemez bir saldırganlık, aşağılama ve gözdağı verme eylemi" olarak nitelendirdi.

Seçim günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ailesine saldırı! Annesi yaralandı
Başlık ResmiSeçim günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ailesine saldırı! Annesi yaralandı

ELİNDEN YARALANDI

Informer TV sunucusu Olivera Miletovic, olayın ardından Angelina Vucic ile görüştüğünü belirterek saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

Miletovic'in anlatımına göre yaklaşık 7-8 kişilik bir grup Vucic'in annesine yaklaştı. Gruptan bir kişi, Angelina Vucic'in taşıdığı alışveriş poşetini sertçe çekerek elinin kesilmesine neden oldu.

Sırp basınında Angelina Vucic'in saldırı sırasında elinden hafif yaralandığı açıklandı.

Seçim günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ailesine saldırı! Annesi yaralandı
Başlık ResmiSeçim günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ailesine saldırı! Annesi yaralandı

OY KULLANDIKTAN SONRA SALDIRIYA UĞRADI

Sırp gazetesi Informer'ın haberine göre olay, Angelina Vucic'in oy kullandığı seçim merkezinin yakınında meydana geldi.

Seçim günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ailesine saldırı! Annesi yaralandı
Başlık ResmiSeçim günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ailesine saldırı! Annesi yaralandı

SIRBİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Sırbistan'da saldırı, ülkenin geleceği açısından kritik görülen erken genel seçimlerin yapıldığı gün yaşandı.

Pazar günü sandık başına giden 6,45 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için oy kullandı.

Seçimde Aleksandar Vucic'in liderliğindeki Sırp İlerleme Partisi (SNS) ile yaklaşık iki yıldır hükümet karşıtı protestolar düzenleyen öğrenci hareketinin desteklediği "Öğrenciler Kazanıyor" listesi karşı karşıya geldi.

Ülkedeki siyasi gerilim, Kasım 2024'te Novi Sad tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yükseldi. Facianın ardından başlayan protestolar, zamanla yolsuzluk ve siyasi sorumluluk tartışmalarıyla ülke geneline yayıldı.

Vucic, 27 Eylül'de cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ederek başbakanlık için seçim yarışına katıldı.

İktidar ile öğrenci hareketi arasındaki mücadele, Sırbistan'da uzun süredir devam eden siyasi dengelerin geleceği açısından önem kazandı.

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