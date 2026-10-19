İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile "Sünni Elmas İttifakı" içinde gösterildiği haritanın önünde yaptığı açıklamada "Umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz" dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimler öncesinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye üzerine konuştu.

Ankara ile doğrudan bir askeri çatışma ihtimaline ilişkin soruya cevap verirken Washington ile Ankara konusundaki görüş ayrılıklarını da anlattı.

Netanyahu'nun büyüyen Türkiye korkusu! Harita hazırlattı

NETANYAHU'NUN HAZIRLATTIĞI HARİTADA TÜRKİYE VAR

Netanyahu'nun açıklamaları sırasında kullanılan Orta Doğu ittifakları haritasında Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan aynı renk grubunda gösterildi.

Netanyahu'nun büyüyen Türkiye korkusu! Harita hazırlattı

Haritanın lejandında bu ülkeler, "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Sünni Elmas İttifakı" başlığı altında sınıflandırıldı.

İsrail, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ise haritada "dost ülkeler" grubunda gösterildi.

"UMARIM TÜRKİYE İLE ÇATIŞMAYIZ"

Basın toplantısında Netanyahu'ya, "İsrail, Türkiye ile bir çatışmaya hazır mı?" sorusu yöneltildi.

İsrail Başbakanı, "Umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. Bunu engellemeye çalışıyorum" cevabını verdi.

"TRUMP İLE TÜRKİYE KONUSUNDA ANLAŞAMIYORUZ"

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye konusunda görüş ayrılığı yaşadıklarını da açıkladı.

"Trump ile anlaşamadığımız konulardan biri Türkiye" diyen Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerikan Başkanı arasındaki ilişkilere değindi.

Netanyahu, "Bildiğiniz üzere Trump, Başkan Erdoğan ile yakın ilişkilere sahip. Trump, ABD'yi düşünürken ben İsrail'i düşünmek zorundayım. Türkiye konusunda dediğim gibi görüş ayrılığı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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