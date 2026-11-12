2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) katılan adayların branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından güncellendi. Adaylar , EKPSS branş bazında sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (ais.osym.gov.tr) T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Peki, EKPSS branş bazında sıralama nedir, nasıl kullanılır?

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2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2026-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını görüntüleyebiliyor.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir.

EKPSS branş bazında sıralamalar açıklandı (EKPSS branş bazında sıralama nedir, nasıl kullanılır?)

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NAS KULLANILIR?

Adaylar, branş bazında sıralamalarını öğrenmek için ilgili sınavın "Branş Bazında Sıralama" ekranına giriş yaparak öncelikle sıralamasını görmek istedikleri puan türünü seçmelidir. Ardından karşılaştırma yapmak istedikleri eğitim alanlarını işaretleyip “Hesapla” butonuna tıklayarak seçilen alanlarda kaçıncı sırada olduklarını öğrenebilirler.

Sıralama işlemi sırasında adaylara "Yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin." seçeneği de sunulmaktadır. Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde, ilgili sınav puanıyla ÖSYM tarafından (B) grubu kadro veya pozisyonlara merkezi yerleştirmesi yapılan adaylar hesaplamanın dışında tutulmaktadır.

Branş bazında sıralamalar oluşturulurken adayların e-Okul ve YÖKSİS sistemlerinden alınan, işlemin gerçekleştirildiği tarihte geçerli eğitim bilgileri esas alınmaktadır. Bu tarihte sistemde aktif eğitim kaydı bulunmayan adaylar için ise sınav başvurusu sırasında beyan edilen eğitim bilgileri dikkate alınmaktadır.

Sıralama hesaplamasına, seçilen eğitim alanlarında hem mezun olan hem de öğrenimine devam eden adaylar dahil edilmektedir.

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