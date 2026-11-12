YDS sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bina ve salon atama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sınav yerleri belli oldu. Adaylar, sınav giriş belgesinin nasıl alınacağını, sınavın başlama saatini ve sınav binalarına giriş için belirlenen son saati araştırıyor.

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2026 YDS/2 sınavına sayılı günler kala adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 12 Kasım Perşembe günü yaptığı duyuruyla sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi. Sınav öncesinde adayların belgelerini kontrol etmeleri ve sınav binalarına giriş için belirlenen saat sınırına dikkat etmeleri gerekiyor.

YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, 22 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026 YDS/2) için adayların bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. 2026 YDS/2 sınav giriş belgeleri, 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30 itibarıyla erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Belgeye ulaşmak isteyen adayların ais.osym.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

YDS/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! YDS ne zaman, saat kaçta?

YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 YDS/2 sınavı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara 180 dakika süre verilecek ve oturum saat 13.15'te sona erecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak olsa da adayların en geç saat 10.00'a kadar sınav binasına giriş yapmaları gerekiyor. Bu saatten sonra gelen adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

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