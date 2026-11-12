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ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?

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ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?
Başlık ResmiÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?

ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yürütülen ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Spor bilimleri bölümlerine yerleşen öğrenciler, üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını ve başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamında yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, 12 Kasım Perşembe günü yaptığı duyuruyla adayların yerleştirme sonuçlarına erişebileceğini bildirdi. Ek yerleştirme sonucunda bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların başvuru süreci ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılar da açıklandı.

ÖZYES EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında spor bilimleri programlarına öğrenci alımı için gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı'nın ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM tarafından 12 Kasım 2026 Perşembe günü yapılan açıklamaya göre ÖZYES ek yerleştirme sonuçları saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabiliyor.

KAYITLAR NE ZAMAN?

2026 ÖZYES ek yerleştirme kayıtları, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen adayların belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

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