Yılın son aylarında gözler hakimlik-savcılık sınavlarına çevrildi. Geçtiğimiz yıl hakimlik ve savcılık sınavıları aralık ayında 3 oturumda yapılmıştı. Süreci kaçırmak istemeyen vatandaşlar Adalet Bakanlığı duyurularını yakından takip ediyor. Peki, Hakimlik-savcılık sınavları ne zaman yapılacak?

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Yıl sonu yaklaşırken hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına hazırlanan adaylar, 2026 sınav takvimi için Adalet Bakanlığı'nın duyurularını takip ediyor. Takvim, adli yargı ve idari yargı adaylarının yanı sıra avukatlık mesleğinden adli yargıya geçmek isteyenleri de ilgilendiriyor. Tarihin duyurulması ardından adaylar başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Hakimlik-savcılık sınavları ne zaman? Gözler Adalet Bakanlığı duyurularında

2026 HÂKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, geçen yıl hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavlarını 20 ve 21 Aralık 2025’te toplam dört oturumda düzenledi. Bu yıl da benzer şekilde Hâkimlik ve Savcılık Sınavı’nın aralık ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

dalet Bakanlığı tarafından belirlenen kadrolar kapsamında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav; Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı, Adli Yargı-Avukat Hâkim ve Savcı Yardımcılığı ile İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı olmak üzere farklı alanlarda düzenleniyor.

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