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KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! 2026 ÖSYM sorgulama ekranı

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KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! 2026 ÖSYM sorgulama ekranı
Başlık ResmiKPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! 2026 ÖSYM sorgulama ekranı

2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalar, adayların erişimine açıldı. Sınav sonuçlarının ardından kendi alanlarındaki başarı durumlarını öğrenmek isteyen adaylar, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sıralamalarını görüntüleyebilecek. Branş sıralamasının nasıl sorgulanacağı ve yerleştirme sürecine etkisi merak ediliyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar için branş bazında sıralama bilgileri yayımlandı. ÖSYM, 12 Kasım 2026 Perşembe günü yaptığı duyuruyla sıralama verilerinin adayların hesaplarına yansıtıldığını bildirdi.

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI

2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalar, 12 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava katılan adayların sonuçlarına göre hazırlanan branş sıralamalarının Aday İşlemleri Sistemi'ne aktarıldığını duyurdu. Branş bazında sıralamalar, adayların sınavda aldıkları puanlara göre ilgili eğitim alanındaki konumlarını görebilmelerini sağlıyor. Sistem üzerinden farklı puan türleri ve eğitim alanları seçilerek sıralama bilgileri görüntülenebiliyor.

2026 KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamasını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapabilecek. Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıldıktan sonra KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama bilgileri görüntülenebilecek. Adaylar, ilgili ekranda puan türlerini ve eğitim alanlarını seçerek kendi branşlarındaki başarı sıralamalarını inceleyebilecek.

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