ASKİ su kesintisi 12 Kasım Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi 12 Kasım 2026 Perşembe günü bazı ilçelerde meydana gelen içme suyu hattı arızalarının ardından gündeme geldi. ASKİ tarafından yayımlanan duyurularda su kesintilerinden etkilenen mahalleler, arızaların nedenleri ve tahmini onarım sürelerine yer verildi. Yenimahalle, Gölbaşı, Elmadağ ve Altındağ'da yaşanan kesintilerin ardından vatandaşlar suların yeniden verileceği saatleri araştırıyor.

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Ankara'da 12 Kasım Perşembe günü içme suyu şebekesinde meydana gelen arızalar nedeniyle bazı mahallelere geçici olarak su verilemiyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), farklı ilçelerde sürdürülen onarım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arızaların giderilmesi için ekiplerin sahada çalıştığı belirtilirken kesintilerin etkileyeceği bölgeler ve suların verilmesi için öngörülen saatler paylaşıldı.

ASKİ SU KESİNTİSİ 12 KASIM

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 12.11.2026 08:55:00

Tamir Tarihi: 12.11.2026 14:00:00

Detay: Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma esnasında İvedik Köy Mahallesinde Ø150 mm çapındaki Düktil İçme suyu iletim hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Çalışmanın en hızlı şekilde çözülebilmesi amacıyla ilgili ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: İvedik köyü aski lojmanları

ASKİ su kesintisi 12 Kasım Ankarada sular ne zaman gelecek?

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.11.2026 10:00:00

Tamir Tarihi: 12.11.2026 14:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Ballıkpınar Mahallesi Ballıkpınar Caddesi üzerinde 110’luk içme suyu hattında yapılacak olan arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.Ballıkpınar Mahallesinin bir kısmına 12 Kasım 2026 saat- 10:00 ile 12 Kasım 2026 saat- 14:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: .Ballıkpınar Mahallesinin bir kısmı

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.11.2026 10:05:00

Tamir Tarihi: 12.11.2026 15:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Kemalpaşa mahallesi Atatürk bulvarı içerisinde bulunan ⌀ 200’lük duktil içme suyu iletim hattı arızası nedeniyle, 12 Kasım 2026 saat 10:00 ile 12 Kasım 2026 saat 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Etkilenen yerler: ismetpaşa, kemalpaşa, yenimahalle, üçevler, gümüşpala ve tatlıca mahalleleri Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: TATLICA MH. KEMALPAŞA MH. İSMETPAŞA MH. GÜMÜŞPALA MH. YENİMAHELLE. ÜÇEVLER.

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