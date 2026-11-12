Türkiye-Belçika maçı canlı yayın bilgileri belli oldu. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, beşinci karşılaşmasında Belçika'yı konuk edecek. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkacak millilerin karşılaşması öncesinde yayın kanalı, maç saati ve şifresiz canlı izleme seçenekleri araştırılıyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Grupta oynadığı dört karşılaşmadan puan çıkaramayan ay yıldızlı ekip, taraftarı önünde mağlubiyet serisine son vermeyi hedefliyor. İzmir'de oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu ve mücadelenin yayın programı belli oldu.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında oynanacak karşılaşmaya İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenirken dördüncü hakem olarak Mirel Turkes görev yapacak. A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella'nın ardından göreve getirilen Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez sahaya çıkacak. Gruptaki ilk dört karşılaşmasını kaybeden Türkiye, Belçika karşısında puanla tanışmayı hedefliyor.

Türkiye-Belçika maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri

Ay yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Grupta puanı bulunmayan Türkiye, beşinci hafta öncesinde son sırada yer alıyor. Belçika ise ilk dört maçında iki galibiyet ve iki mağlubiyet elde ederek 6 puan topladı. İki ülke milli takımları daha önce 12 kez karşı karşıya gelirken Türkiye 3, Belçika 4 galibiyet aldı. Beş mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Türkiye-Belçika maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Belçika karşılaşması ATV'nin televizyon yayını üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Ay yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Grupta puanı bulunmayan Türkiye, beşinci hafta öncesinde son sırada yer alıyor. Belçika ise ilk dört maçında iki galibiyet ve iki mağlubiyet elde ederek 6 puan topladı. İki ülke milli takımları daha önce 12 kez karşı karşıya gelirken Türkiye 3, Belçika 4 galibiyet aldı. Beş mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Milli takımın Belçika ile oynayacağı mücadelenin ardından gruptaki son karşılaşma 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanında gerçekleştirilecek.

Türkiye-Belçika maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye-Belçika maçı şifresiz yayınlanacak. ATV'nin uydu yayınının yanı sıra kanalın bulunduğu televizyon platformlarından da karşılaşma takip edilebilecek.

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