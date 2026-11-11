Sergen Yalçın'ın santrfor planı: Golsüz forvetlerle yeni umutlara!

A Millî Takım, Sergen Yalçın yönetiminde yeni bir döneme giriyor. Belçika maçıyla birlikte santrforlu sisteme dönüyoruz. Eldeki Enes ve Deniz ikilisinin ay yıldızlı formayla toplam karnesi 48 maçta 5 gol. Son dört maçta attığımız iki gol Barış ve Aral’dan geldi.

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Uluslar Ligi’nde 4 maçta 0 çeken A Millî Takım’da Sergen Yalçın ile yeni bir sayfa açıldı. Rakip Belçika. Maç İzmir’de. Kazanmamız gerekiyor. Sergen Yalçın’ın “Santrfor ile oynayacağız.” sözüne odaklandığımızda aday kadroda iki isim ön plana çıkıyor: Enes Ünal ve Deniz Gül. Ancak rakamlar umut verici değil. İki oyuncunun ay yıldızlı formayla toplam karnesi 48 maçta 5 gol. Bu sezon liglerde attıkları gol sayısı da toplam 3. Millîlerde 4 maçta attığımız iki gol Barış Alper Yılmaz ve Aral Şimşir’den geldi.

Sergen Yalçın

İKİ YILDIR SAKATLIK YAŞIYOR

Millî forvetlerimiz özelindeki bu sezonki performanslarına baktığımızda kulüp kariyerleri de çok iç açıcı değil. Formaya en yakın isim olarak görünen Enes Ünal son iki yılı sakatlıklarla geçirdi. Ocak 2025’te dizinden ağır sakatlık yaşadı, yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kaldı. Döndükten kısa süre sonra bu kez uyluk kasından sakatlandı. Bournemouth’ta 2025/26 sezonunda 23 maçta tek gol attı. Sezon başında eski takımı Getafe’ye döndü. Konferans play-off turunda Partizan’a 2 gol attı. Ligde ise 12 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.



A Milli Futbol Takımı antrenmanından

10 MİLYON AVROLUK YEDEK

Diğer adayımız Deniz Gül’e gelirsek… Galatasaray’ın Porto’dan 10 milyon avroya aldığı 22 yaşındaki Gül, Osimhen’in gölgesinde kaldı. Bu normal bir durumdu. Az süre aldı ve şu ana kadar sadece 1 gol kaydetti. Osimhen’in yokluğunda da verilen şansı iyi kullanamadı. Ay yıldızlıların bir önceki hocası Vincenzo Montella’nın orijinal forvetleri tercih etmediği millî takımda yeni teknik direktör Sergen Yalçın’ın kimi tercih edeceği ve nasıl bir oyun anlayışı sergileyeceği merak konusu. Belçika sınavı bu anlamda da test olacak.

DURAN TOPLARA DİKKAT!

Mevcut tabloya göre Sergen Yalçın’ın elindeki silahlar belli. Hava toplarında güçlü olan Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in duran toplarında hedef adam olabilir. Sevilla’ya yaptığı asist, sırtı dönük oyunda takımı bağlayabildiğini de gösteriyor. Deniz ise joker durumunda gibi. Kariyerindeki 27 golün yaklaşık yüzde 30’unu maçların son bölümünde attı, 8 kez 82. dakikadan sonra fileleri havalandırdı. Uluslar Ligi’nde 3 maçta toplam 35 dakika süre alan Deniz’in yorulan savunmalara karşı oyuna girmesi kritik olabilir.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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